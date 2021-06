Concorso Regione Puglia per 8 specialisti amministrativi. Come candidarsi

Arrivano nuove opportunità di lavoro per i giovani con il concorso della Regione Puglia per specialisti amministrativi. Vediamo come candidarsi.

Il concorso è pubblico ed è stato indetto dalla Regione Puglia. La selezione servirà ad assumere a tempo determinato 8 laureati – categoria D – posizione economica D1. L’ambito di ruolo è “Auditing e Controllo” e le risorse saranno impiegate presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

E’ possibile candidarsi entro il giorno 11 Luglio 2021. Ecco il bando e tutti i dettagli per partecipare alla selezione.

Requisiti

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea con il possesso dei requisiti indicati nel bando;

aver compiuto 18 anni;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;

non essere stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;

conoscenza della lingua inglese;

non essere decaduti dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;

conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Titoli di studio

laurea in materie giuridiche, amministrative o economiche o titoli equiparabili o equipollenti, secondo le classi e gli ordinamenti indicati nel bando.

Selezione

La prima fase di selezione prevede la valutazione dei titoli e una prova d’esame consistente in un colloquio.

Domanda per candidarsi

La domanda per partecipare al concorso della Regione Puglia per specialisti amministrativi dovrà essere redatta secondo l’apposito modello allegato al bando. Dovrà pervenire entro il giorno 11 Luglio 2021 esclusivamente con modalità telematica mediante l’invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: [email protected]

Documenti da allegare alla domanda

curriculum vitae formativo e professionale;

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Si segnala che nel caso in cui il candidato apponga all’istanza la propria firma digitale, quest’ultima integra il requisito della sottoscrizione autografa e non è pertanto necessario allegare copia di un documento di identità.

Info bando

Gli interessati al concorso indetto dalla Regione Puglia per laureati in qualità di specialisti amministrativi sono invitati a leggere con attenzione il BANDO pubblicato sul Bollettino Regionale Regione Puglia n. 76 del 10-06-2021 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11-06-2021.