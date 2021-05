Concorso Segretario di Legazione per 50 posti. Come candidarsi

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso per la copertura di 50 posti per il profilo di Segretario di Legazione in prova. Vediamo come candidarsi.

Al via il bando di concorso indetto dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale per la copertura di 50 posti per il profilo di Segretario di Legazione in prova. La selezione pubblica è rivolta a candidati laureati. La domanda per candidarsi al bando 2021 della Farnesina dovrà essere inviata entro il giorno 7 Giugno 2021. Ecco tutte le informazioni.

Requisiti

cittadinanza italiana;

età non superiore ai trentacinque anni compiuti;

idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio;

godimento dei diritti politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti da un impiego statale.

possesso di un diploma di laurea magistrale o laurea specialistica in una delle seguenti facoltà:

finanza;

giurisprudenza;

relazioni internazionali;

scienze dell’economia;

scienze della politica;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

scienze economico-aziendali;

scienze per la cooperazione allo sviluppo;

studi europei;

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali sociologia;

sociologia e ricerca sociale;

servizio sociale e politiche sociali.

Oppure un diploma di laurea del vecchio ordinamento nelle seguenti materie:

giurisprudenza;

scienze politiche;

scienze internazionali e diplomatiche;

economia e commercio;

discipline economiche e sociali;

scienze statistiche;

marketing;

relazioni pubbliche;

scienze della comunicazione;

sociologia;

scienze economiche (vari ambiti tra cui economia bancaria, aziendale, ambientale, finanza, turismo ecc.).

Riserve

Si precisa che sette posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel bando e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C).

Selezione

La selezione per il concorso Segretari di Legazione prevede la valutazione dei titoli dei candidati ed il superamento di una prova attitudinale, prove d’esame scritte e orali ed eventuali prove facoltative di lingua.La prova attitudinale consiste in un questionario di quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti i seguenti argomenti:

storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea;

politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale;

test per l’accertamento della capacità di logicità del ragionamento.

Successivamente si svolgeranno le prove e in seguito la prova orale che tratterà le seguenti materie:

diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);

contabilità di Stato;

nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;

geografia politica ed economica.

E’ previsto anche un colloquio su vari temi in lingua straniera. Per conoscere nel dettaglio le materie d’esame si rimanda alla lettura dell’ ALLEGATO 3 (Pdf 261 Kb).

Chi è il Segretario di Delegazione?

Il primo grado della carriera è il Segretario di Legazione, ruolo al quale si accede ‘in prova’ esclusivamente attraverso il superamento di un concorso pubblico piuttosto impegnativo, cui segue un periodo di 9 mesi di formazione presso l’Istituto Diplomatico della Farnesina.

Come candidarsi

Per candidarsi al concorso Segretario di Legazione l’interessato deve presentare la domanda entro il giorno 7 Giugno 2021 esclusivamente per via telematica. (www.ministerodegliesteri.it /bando concorsi)

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 32 del 23-4-2021.