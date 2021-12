Concorso Università di Napoli Federico II Tecnico Amministrativo Categoria D

L’Università di Napoli Federico II ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze armate. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 16-11-2021.

Requisiti

Diploma di Laurea conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. 509/99 in Ingegneria Gestionale o Economia Aziendale o Giurisprudenza o Scienze Politiche, ivi comprese le relative equipollenze; ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/99, appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree: 10, 17, 2, 31, 15;

ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 270/04, appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree: L-9, L18, L-14, L-36;

ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/99, appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree: 34/S, 84/S, 22/S, 102/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 88/S, 89/S, 99/S;

ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22/10/2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree: LM-31, LM-77, LMG/01, LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-81, LM-88, LM-90.

Selezione

Il concorso prevede una prova scritta, a contenuto teorico-pratico (che potrà consistere o in un elaborato e/o in quesiti a risposta multipla e/o sintetica da risolvere in un tempo predeterminato) e una prova orale. Per la prova scritta si prevede l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e con l’ausilio di società esterna cui è affidato il servizio di gestione telematica della prova e verterà su uno o più dei seguenti argomenti/competenze professionali:

Legislazione universitaria;

Legge n. 241/ 90 e successive modifiche ed integrazioni;

Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd. decreto concretezza);

Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120 (cd. decreto semplificazioni);

Codice dell’Amministrazione Digitale;

Analisi dei processi ai fini della semplificazione e razionalizzazione;

Key Performance Indicators;

Comunicazione e gestione della qualità dei servizi nei processi di digitalizzazione.

La prova orale si svolgerà sugli argomenti già trattati dalla prova scritta e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni e delle apparecchiature informatiche più diffuse (es. Word, PowerPoint, Excel, Access).

Domanda

La domanda deve essere inviata esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/

Altre informazioni

Il calendario delle prove concorsuali sarà reso noto entro quindici giorni dopo la data di scadenza del presente bando di concorso, mediante pubblicazione di un avviso nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici che costituirà notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.