Consigli per cercare lavoro

In questo articolo troverai una guida per cercare lavoro utilizzando i social network. Vediamo come fare.

Le relazioni

Essere presente sui social aiuta a fare conoscenze e ad interagire con molte persone. Nel tempo puoi creare una rete di contatti che potranno tornarti utili nella ricerca del lavoro. Secondo i dati raccolti dall’Istat funziona nel 40,7% dei casi. Il social più gettonato è Linkedin ma anche con Facebook e Twitter è possibile intrecciare contatti di lavoro.

Segui incontri e webinar sui temi di tuo interesse

Segnati i nomi dei professionisti per i quali vorresti lavorare e contattali su Linkedin

Essere entusiasta, discreta e mai assillante. Non dire mai esplicitamente che cerchi lavoro

Stabilito il contatto e mantienilo nel tempo

I social

Le “offerte di lavoro” spesso vengono pubblicate sui gruppi di Facebook? Inoltre puoi inviare la candidatura cliccando sul tasto di ogni annuncio e l’azienda la riceverà su Messanger.

Invece su Clubhouse, il social “solo audio”, è andato on air il primo colloquio di lavoro, proposto da un’azienda del mondo food.

Se hai più di 50 anni

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto per le imprese un bonus che incentiva l’assunzione delle over 50 senza lavoro. Quindi per le donne che rientrano in questa fascia di età dovrebbe essere più semplice trovare lavoro.

Non rispondere a tutti gli annunci

Ecco alcuni consigli utili