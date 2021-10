Consigli per superare un colloquio di lavoro per donne

Il colloquio-intervista nell’ambito del lavoro è una fase della selezione dei candidati a una determinata mansione basata sull’incontro diretto con il candidato stesso.

Il colloquio-intervista è costituito da quattro fasi:

Intervista preliminare: viene utilizzata dalle grandi aziende quando c’è un numero rilevante di candidati da esaminare; dura al massimo 20-30 minuti e si approfondiscono le informazioni presenti nel curriculum. Questo screening iniziale può essere svolto anche telefonicamente.

Intervista psicologica attitudinale: questa tipologia di colloquio viene eseguita solitamente da psicologi o selezionatori professionisti che focalizzano la loro attenzione sulla personalità del candidato, sulle caratteristiche motivazionali, comportamentali e di intelligenza.

Intervista tecnica: durante questo colloquio si indaga circa le competenze tecnico-professionali e le abilità del candidato, la sua preparazione viene valutata da un team di specialisti del settore di riferimento o dal responsabile di reparto.

Intervista di assunzione: costituisce la fase conclusiva del processo di selezione e ad occuparsene sono i direttori del personale, che oltre a dare la loro approvazione discutono circa il tipo di contratto che intendono proporre, quindi specificando, mansioni, qualifiche, retribuzione, ecc.

Il colloquio di lavoro per le donne

La donna rispetto all’uomo è più esposta a domande a trabocchetto da parte del selezionare che valuta ed è deciso a comprendere determinate dinamiche della candidata prima di decidere. Per le aziende una donna incinta, o comunque desiderosa di avere dei figli, non è particolarmente appetibile. Il datore deve infatti concedere un periodo di pausa per la maternità e versarle lo stipendio.

I selezionatori non si limitano a chiedere alla donna se è sposata o convive, ma vanno oltre chiedendo il lavoro del partner.

Ecco le possibili domande

“É sposata o fidanzata?”

Questa domanda oltre ad essere inopportuna e indiscreta, viola anche l’articolo 27 del decreto legislativo 198 del 2006, il Codice delle pari opportunità fra uomo e donna, secondo il quale: “è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro”.

Secondo questo articolo rappresentano una discriminazione anche tutte le domande che fanno riferimento al matrimonio, alla famiglia, ai progetti di vita futura ed in generale alla gravidanza.

Le domande sui figli

Altre domande decisamente inopportune sono quelle relative ai figli. “Ha avuto figli?”. “Desidera avere figli?”. Si tratta di domande illegittime che violano l’art. 27 del Codice delle pari opportunità, secondo il quale è vietato fare domande sulla maternità o sulla paternità, nemmeno su quella adottiva. Sono situazioni personali che non devono interessare l’esaminatore.

Secondo il Codice delle pari opportunità tali quesiti vengono considerati illegali, poiché non sono consentite domande sulla famiglia d’origine.

Come comportarsi

In questi casi è opportuno mantenere la calma e dare risposte vaghe senza entrare nel merito.