Consigli utili per come diventare farmacista

In questo articolo vi daremo tutte le informazioni per come diventare farmacista dal percorso di formazione sino all’iscrizione all’albo.

Il lavoro del farmacista

Il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco e di tutti i prodotti per la salute e il benessere, che si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci (compresi presidi medico-chirurgici ed alimenti destinati a fini medici speciali). Esso ha specifiche competenze in farmacologia pura e applicata, chimica farmaceutica pura e applicata, tossicologia e analisi chimiche, fisiche, biologiche, microbiologiche e tecnologiche su tutti i prodotti per la salute in qualunque matrice, anche ambientale.

Disponendo di una specifica competenza scientifica, è autorizzato a consigliare in materia di farmaci ed a svolgere funzioni epidemiologiche, preventive e di educazione sanitaria presso la popolazione. Il farmacista esercita la professione in laboratori di ricerca, controllo e analisi, patologia clinica e biochimica clinica, farmacologia e tossicologia, igiene e salute pubblica, farmacia comunitaria, parafarmacia, farmacia ospedaliera, industria farmaceutica, cosmetica, nutraceutica, alimentare ed è protagonista in tutti i settori che prevedono la presenza del farmaco e dei prodotti per la salute (cosmetici, dietetici e nutrizionali, erboristici, diagnostici e chimico-clinici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, ecc.) e relativi settori.

Come diventare farmacista

In Italia per poter diventare farmacista occorre frequentare il corso di laurea in farmacia. È una laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni e a frequenza obbligatoria (l’accesso è a numero programmato), e comprende sia insegnamenti di carattere chimico che insegnamenti di tipo biomedico; sono altresì compresi esami teorico-pratici (come le analisi dei medicinali e le tecnologie farmaceutiche, tra cui il laboratorio galenico e dei prodotti fitoterapici, che prevedono esercitazioni di laboratorio ed il successivo superamento di una prova pratica per poter accedere all’orale) nonché un periodo semestrale di tirocinio (da svolgere presso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera).

Dopo il conseguimento della laurea, per poter esercitare, occorre conseguire l’abilitazione professionale tramite il superamento dell’esame di stato (in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione), che consente di iscriversi al relativo ordine. Anche i laureati in chimica farmaceutica (ufficialmente Chimica e Tecnologia farmaceutiche), sempre dopo superamento dell’esame di stato, possono esercitare la professione di farmacista.

Il Farmacista può perfezionarsi in svariati settori del mondo farmaceutico, tra cui la farmacia clinica, farmacologia, patologia, biochimica, scienze degli alimenti, farmacognosia, tossicologia, microbiologia, genetica, fitoterapia, cosmesi e galenica.

Laurea in farmacia o CFT

Laurea magistrale in Farmacia di durata quinquennale (classe LM13);

Laurea magistrale in CTF – Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche di durata quinquennale (classe LM13).

Il corso di laurea in Farmacia fornisce le conoscenze scientifiche e le abilità professionali per lavorare nelle farmacie e svolgere attività di educazione sanitaria. Il corso di laurea in CTF, invece, ha l’obiettivo di trasmettere agli aspiranti farmacisti le competenze fondamentali per lavorare nella progettazione, fabbricazione e controllo dei farmaci e dei medicinali, nonché dei prodotti cosmetici e dietetici.

Esame di Stato

L’esame di abilitazione per farmacista si svolge ogni anno in due fasi indette con decreto MIUR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco le prove da sostenere.

una prova scritta su argomenti di chimica farmaceutica e tecnica farmaceutica;

tre prove pratiche con relazioni scritte (es. riconoscimento di sostanze, dosamento di un farmaco, spedizione di una ricetta);

prova orale volta a verificare la preparazione culturale e professionale del candidato.

L’albo dei farmacisti

La richiesta d’iscrizione va presentata all’Ordine provinciale dei farmacisti in cui si ha la residenza. Per controllare se una persona è iscritta all’Albo potete visitare il sito web del FOFI e fare una ricerca nella sezione Albo Unico. L’acronimo sta per Federazione Nazionale Farmacisti Italiani, che è l’organo di coordinamento degli ordini provinciali.