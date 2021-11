Corso gratuito di formazione per diventare tecnico di reti informatiche

Corso gratuito di formazione in Umbria, a cura del centro di formazione GIOVE In.Formatica srl, per diventare tecnico di reti informatiche specializzato in security networking.

Possono accedervi diplomati, disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliate in regione.

Il tirocinio è retribuito e sarà possibile iscriversi entro il 30 Novembre 2021.

Il suddetto centro di formazione ha pubblicato l’avviso SKILLS finalizzato a selezionare allievi per il corso per formare una figura professionale che in grado di progettare, gestire, implementare, aggiornare, sviluppare le infrastrutture di rete, garantire i livelli di servizio definiti ed ottimizzare le performance rispetto alle caratteristiche del sistema informativo aziendale.

Ecco le materie della formazione teorica:

segmento di accoglienza e messa a livello (2 ore);

esercizio dell’attività lavorativa in forma dipendente e/o autonoma (8 ore);

esercizio della professione nell’ambito dello European e Competence Framework 3.1 (46 ore);

gestione delle relazioni tecniche e di servizio con il sistema cliente (16 ore);

progettazione di reti informatiche e telematiche (70 ore);

installazione, gestione e monitoraggio delle reti informatiche e telematiche (64 ore);

diagnostica e risoluzione delle anomalie e problemi di reti informatiche e telematiche (50 ore);

interazione con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro (8 ore);

la sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore);

sistema qualità nell’ambito dell’erogazione di un servizio (8 ore);

definizione delle misure volte a garantire la sicurezza del sistema informatico (40 ore);

interventi di prevenzione, difesa e ripristino delle condizioni di sicurezza (30 ore).

I requisiti per iscriversi al corso sono i seguenti:

stato di disoccupazione o inoccupazione e iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della regione Umbria;

residenza o domicilio nella regione;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado acquisito presso gli Istituti Tecnici è ritenuto preferenziale);

di scuola secondaria di secondo grado (il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado acquisito presso gli Istituti Tecnici è ritenuto preferenziale); per i cittadini extracomunitari: documentazione che comprovi il rispetto delle normative vigenti in materia di soggiorno in Italia e conoscenza della lingua italiana pari al livello C1. La conoscenza linguistica verrà accertata mediante la presentazione di idonea certificazione o il superamento di apposito test a cura del soggetto attuatore;

conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B1;

conoscenze di informatica in merito a sistemi operativi (Windows, MacOs, Linux) livello base e degli applicativi più comuni, nonché dei principali sistemi operativi mobili (Android e iOS) e conoscenze di base dei componenti hardware e software.

Il corso comprende una fase di formazione teorico pratica di 350 ore e in un tirocinio curriculare in azienda di 4 mesi (480 ore, per un impegno non superiore alle 8 ore al giorno e 120 ore al mese).

La parte teorica si svolgerà in modalità FAD sincrona o, nel caso in cui la situazione pandemica lo permetterà, presso la sede di Giove In.Formatica a Perugia.

L’inizi del corso è previsto per Gennaio 2022.

I partecipanti percepiranno un’indennità mensile di 600 euro relativa ai tirocini che si svolgeranno presso aziende della regione.

In caso di impegni giornalieri di formazione teorica superiori alle 6 ore verrà corrisposto il rimborso delle spese di vitto.

Al corso potranno partecipare 12 allievi e per accedervi è prevista una selezione consistente in due prove da svolgersi da remoto: una scritta e un colloquio motivazionale/attitudinale.

Si specifica che 6 posti saranno riservati alle seguenti categorie:

n. 3 posti a favore di candidate donne;

n. 2 posti per over 40 e disoccupati di lunga data (superiore a 12 mesi);

n. 1 posto a favore di un cittadino straniero.

Il corso prevede frequenza obbligatoria e i partecipanti saranno ammessi al tirocinio solo se avranno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione teorica e potranno accedere all’esame finale solo se avranno frequentato almeno il 75% complessivamente sia delle ore di formazione teorica sia di quelle del tirocinio.

Coloro che avranno superato l’esame finale riceveranno:

il certificato di qualificazione professionale ai sensi del sistema CERTUM di cui alla DGR n. 834/2016 e s.m.i., (nel caso in cui il progetto preveda un profilo professionale già presente nel repertorio regionale umbro delle qualificazioni e degli standard di processo);

ai sensi del sistema CERTUM di cui alla DGR n. 834/2016 e s.m.i., (nel caso in cui il progetto preveda un profilo professionale già presente nel repertorio regionale umbro delle qualificazioni e degli standard di processo); attestato di frequenza con profitto (nel caso in cui il profilo non sia ancora presente nel repertorio regionale).

Gli interessati al corso possono candidarsi entro le ore 18.00 del 30 Novembre 2021 esclusivamente online compilando la domanda, allegando la seguente documentazione:

fotocopia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;

curriculum studi e attività lavorative svolte;

tutta la documentazione utile ai fini dell’ammissione.

Maggiori dettagli sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito del gruppo così come

la data e l’ora di svolgimento delle prove selettive che saranno comunicate almeno 15 giorni prima. Il link per accedere alle prove sarà inviato agli iscritti tramite email con richiesta di conferma di lettura. Sul sito di Giove In.Formatica, sarà infine pubblicato l’elenco degli ammessi al corso.