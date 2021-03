Corso gratuito per OSS con stage ad Acqui Terme. Come partecipare

L’Enaip di Acqui Terme (Piemonte) mette a disposizione un corso gratuito per diventare OSS. Ecco come partecipare.

L’Enaip di Acqui Terme (Piemonte) organizza e mette a disposizione un corso gratuito per diventare OSS. Il corso è rivolto a disoccupati e comprende formazione, stage e viene rilasciata la Certificazione professionale. Ecco tutte le informazioni per iscriversi al corso.

Corso gratuito OSS

L’Enaip di Acqui Terme organizza un corso gratuito di formazione professionale per diventare Operatori Socio Sanitari. E’ un percorso formativo per trasferire le competenze necessarie per lavorare come OSS in ambito sociale e sanitario.

Il corso gratuito per OSS si svolgerà ad Acqui Terme (AL), presso il Centro di formazione Enaip della città, sito in via Principato di Seborga 6. Prevede una durata di 1000 ore totali (comprensive di 440 ore di stage). Al termine della formazione superando l’esame finale è previsto il rilascio della Certificazione professionale per OSS. Il corso è gratuito in quanto cofinanziato da Regione Piemonte e FSE.

Le funzioni dell’OSS

L’operatore socio-sanitario, abbreviato in OSS è una figura professionale che opera nel settore socio-sanitario. In particolare, svolge compiti di aiuto domestico, assistenza diretta e interventi di carattere sociale e igienico-sanitario. L’OSS trova lavoro principalmente in contesti socio-assistenziali e sanitari, sia residenziali che semiresidenziali, oppure in strutture ospedaliere o anche a domicilio del paziente. Inoltre, collabora con altre figure professionali, tra cui medici, infermieri, educatori e fisioterapisti.

Il Corso gratuito per Oss

Il programma del corso gratuito per OSS di Acqui Terme prevede lezioni sui seguenti argomenti:

socio-culturale, istituzionale e legislativa;

psicologico-sociale;

igienico-sanitaria;

tecnico operativa domiciliare;

tecnico operativa residenziale.

A chi è rivolto il corso di Operatore Socio Sanitario

Si possono candidare al corso di OSS giovani maggiorenni, sia occupati che disoccupati. Per l’iscrizione basta possedere la licenza media.

La presentazione di un titolo di studio è necessaria e può essere di scuola media inferiore italiana oppure di un titolo di studio di Paese Comunitario o equiparato con dichiarazione di equipollenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Per i candidati extracomunitari è necessario, invece, presentare titolo di studio conseguito in Italia (ad esempio licenza media rilasciata da CPIA) o Certificato di iscrizione ad un’Università italiana.

Inoltre è necessario possedere certificato di idoneità alla mansione rilasciato dall’Agenzia formativa.

Selezione

Per partecipare al corso è previsto prima un incontro iniziale di tipo informativo e il superamento di una prova con questionario, colloquio motivazionale e discussione e analisi di un caso di studio.

Certificazione

I partecipanti che frequentano almeno il 90% delle ore totali previste dal corso gratuito per OSS di Acqui Terme e che superano l’esame finale conseguono attestato di Certificazione professionale.

Come iscriversi

Gli interessati ad iscriversi al corso gratuito per OSS possono presentare domanda di pre-iscrizione direttamente presso la Segreteria del Centro di formazione, in via Principato di Seborga 6, allegando i seguenti documenti:

carta d’identità;

codice fiscale;

permesso di soggiorno;

ultimo titolo di studio conseguito;

stato di disoccupazione.

Altre informazioni

Per informazioni sulla data di inizio del corso, sulla logistica, sugli orari delle lezioni e sul termine dell’accettazione delle domande di iscrizione, è possibile contattare la Segreteria del Centro di formazione sul sito web di Enaip Piemonte e accessibili selezionando la sede “Acqui Terme” e cliccando sul titolo del corso.