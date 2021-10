Decreto Fisco: proroga e nuovi requisiti per i Trattamenti Integrazione Salariale

Il Decreto Fisco prevede una nuova proroga di ulteriori 13 settimane la CIG Covid fino al 31 dicembre 2021 per le aziende del terziario, le PMI e di 9 settimane quella invece, per il tessile, abbigliamento e pelletteria.

Nel decreto sono indicati anche i requisiti per accedere per i datori di lavoro di una serie di settori colpiti dall’emergenza Covid.

Aggiornamenti Trattamenti Integrazione Salariale

Il Decreto Fisco ha stabilito una proroga, forse l’ultima, per la CIG Covid in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali prevista con la Legge di Bilancio 2022. Stanziati per queste misure 657,9 milioni, ripartito in 304,3 milioni per gli assegni ordinari e in 353,6 milioni la deroga CIG. Invece, per i trattamenti ordinari nei settori delle industrie tessili sono stati stanziati 140,5 milioni per l’anno 2021.

Chi può farne richiesta e come?

I datori di lavoro di specifici settori. Ecco come inoltrare la richiesta.

presentare la domanda per la durata di 13 settimane per i trattamenti in deroga (datori di lavoro non compresi nell’ambito dell’istituto del trattamento ordinario) e gli assegni ordinari dei fondi bilaterali di solidarietà;

fare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale della durata di 9 settimane nei settori delle industrie tessili, confezioni di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (articolo 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni Bis – Testo coordinato).

I periodi aggiuntivi di copertura CIG sono riconosciuti ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato rispettivamente il periodo di 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 e il periodo di 17 settimane fino al 31 ottobre 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale extra previsti dal Decreto Fisco devono essere inoltrate all’INPS, nell’area riservata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 11 del Decreto Fisco stabilisce anche che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale. La scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Oppure, se posteriore, potrà inviare i documenti entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Se non saranno rispettati i termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi resteranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Blocco licenziamenti

I datori di lavoro che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale non possono, nel periodo interessato, licenziare i loro dipendenti. Inoltre le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati: