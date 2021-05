Digital e ICT: Corsi gratuiti online con stage retribuiti

Digital e ICT, corsi di formazione online gratuiti con la possibilità di essere inseriti in stage retribuiti. Vediamo i requisiti e come iscriversi.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di formazione gratuiti per Security Manager ICT, Developer Java e Digital Media Specialist rivolti a giovani disoccupati residenti al Sud. I corsi consentono di partecipare a stage retribuiti. Vediamo come inviare la domanda.

Corsi gratis Digital e ICT con stage retribuiti

La società di formazione Eulab Consulting propone, in collaborazione con Solco srl, il progetto L.I.K.E. (Learning, Innovation, Knowledge, Employment) corsi gratuiti nel settored informatico con la possibilità di essere inseriti in aziende per svolgere tirocini retribuiti. L’iniziativa è promossa da Anpal e si rivolge a giovani NEET residenti in 4 regioni del mezzogiorno e, precisamente, in Abruzzo, Campania, Basilicata e Sicilia.

Il progetto prevede l’organizzazione di 3 percorsi, per agevolare la formazione e l’inserimento lavorativo dei seguenti profili professionali:

ICT Security Manager;

Developer JAVA;

Digital Media Specialist.

Eulab Consultig

Eulab Consulting è un’azienda specializzata nel settore della formazione. Nata nel 2010, ha sede centrale a Roma, ma è attiva a livello nazionale, grazie anche alle ulteriori filiali situate a Palermo, Chieti e Chiavari. La società è accreditata presso la Regione Lazio per la Formazione Superiore e Continua e per l’Orientamento e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali come Agenzia per il Lavoro. Tra i suoi servizi principali rientrano la progettazione ed erogazione di corsi, anche in modalità e-learning, la consulenza ad individui, imprese ed istituzioni e la ricerca sociale e di mercato.

Corsi di formazione progetto L.I.K.E.

CORSO ICT SECURITY MANAGER

Il corso fornisce nozioni di base in ambito sicurezza informatica. In particolare si acquisiscono gli strumenti utili ad inquadrare problematiche inerenti i sistemi informativi aziendali e ad esaminare procedure e tecnologie di implementazione della sicurezza interna ed esterna;

Numero candidati: 2, di cui 1 per residenti in Abruzzo (9 posti) e 1 per residenti in Campania (7 posti).

CORSO DEVELOPER JAVA

Il corso forma il candidato a scrivere codice in linguaggio Java. I partecipanti saranno in grado di installare e usare i software di progettazione del codice, sviluppare codice Java basato sulla programmazione ad oggetti e leggere ed utilizzare la documentazione Java della Sun. In aggiunta, il corso prepara al conseguimento della Certificazione Oracle OCA, Java SE 8 Programmer (Esame 1Z0-808);

Numero Candidati: 5, di cui 1 per residenti in Basilicata (7 posti) e 4 per residenti in Campania (7 posti per edizione).

CORSO DIGITAL MEDIA SPECIALIST

Il corso fornisce le conoscenze e strumenti necessari a operare nel campo dei media digitali. I candidati saranno in grado di organizzare e gestire gruppi di utenti e a collaborare con un team per la stesura del piano di comunicazione e marketing online. Acquisiranno, inoltre, competenze in ambito Content Marketing, SEO, Google Analytics e nella gestione dei canali digitali (social, web, communities);

Numero candidati: 18, di cui 1 per residenti in Abruzzo (10 posti), 1 per residenti in Basilicata (8 posti), 6 per residenti in Sicilia (8 posti per edizione) e 10 per residenti in Campania (10 posti per edizione).

Requisiti

età compresa tra i 18 e i 29 anni;

residenza in una regione tra Abruzzo, Sicilia, Basilicata e Campania;

stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19, c. 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015);

non frequentanti regolari corsi di studio (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o formazione;

non inseriti in tirocini curriculari, extracurriculari o in altre misure del PON IOG.

Durata corsi

Ogni corso di formazione ha una durata pari a 200 ore di formazione. Le attività formative, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolgeranno in modalità FAD sincrona.

Stage

Al termine del corso di formazione i partecipanti potranno svolgere un tirocinio extracurriculare della durata di 3 mesi. Gli stage sono retribuiti in quanto finanziati direttamente dal progetto L.I.K.E.

Attestato

Coloro che avranno frequentato regolarmente le lezioni previste (almeno 80% del monte ore di formazione) dai corsi gratuiti conseguiranno un attestato di frequenza.

Domanda

Per partecipare ai corsi gratuiti Digital e ICT visitare il sito internet “progetto L.I.K.E.”. Cliccare su iscriviti e compilare il modulo online con i dati richiesti per inoltrare domanda di ammissione al corso prescelto.