Ecco nuovi bandi per 70 diplomati e laureati

Siamo ancora in emergenza Covid ma i concorsi sono ripresi e anche la pubblicazione di nuovi bandi. Al momento ci sono opportunità per partecipare a selezioni pubbliche.

Di seguito vi segnaliamo due bandi pubblicati in questi giorni. Si tratta della selezione di 20 e 50 nuove unità presso due Regioni italiane, Lombardia e Piemonte. Scopriamo i dettagli e come partecipare alla selezione.

Lombardia

In Lombardia è stato indetto un bando per formare una graduatoria di 20 tecnici di categoria D presso la Giunta regionale. È un concorso a tempo determinato, che si svolgerà il giorno 26 novembre da remoto e consisterà in una sola prova scritta.

Selezione

La selezione si rivolge inoltre ai laureati in discipline scientifiche tra cui ingegneria e geologia ed è possibile inviare la domanda entro il prossimo 24 novembre. Per altre informazioni visitare il sito della Regione Lazio.

Piemonte

La Regione Piemonte ha indetto un concorso per 50 posti di collaboratore amministrativo presso la Giunta del Piemonte. Il bando si rivolge ai diplomati di scuola secondaria superiore. Sono disponibili 25 posti, altri 25 sono riservati ad alcune categorie di personale. Precisamente, 18 posti ai dipendenti della Giunta di categoria B che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio e 7 ai volontari in ferma prefissata.

Selezione

In caso di numero superiore a 200 delle domande pervenute, si procederà con una prova preselettiva. Accederanno alla successiva prova scritta i primi 300 candidati collocati in ordine di graduatoria. L’iter di selezione si concluderà con un colloquio di idoneità ed è possibile inviare la domanda di partecipazione entro le ore 23.59 del 2 dicembre. Per ulteriori informazioni visitare il sito della Regione Piemonte.