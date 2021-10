Facebook assume grazie al progetto Metaverso. Come candidarsi

Facebook ha annunciato oltre 10mila assunzioni in Italia e in Europa nei prossimi 5 anni grazie al Progetto Metaverso. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Facebook, il noto social network, ha annunciato l’assunzione di ben 10 mila risorse da impiegare nel progetto Metaverso. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Offerte di lavoro Facebook

Il gruppo del social network ha dato la notizia in un recente comunicato stampa inviato ai media. Facebook prevede nuovi investimenti in Europa con assunzioni di 10mila risorse entro i prossimi 5 anni.

Il piano di assunzioni sarà realizzato grazie all’investimento che Facebook dovrà sostenere per una nuova piattaforma informatica che si chiamerà Metaverso. Come spiegato dai manager della società, Nick Clegg e Javier Olivan, il progetto potrà contribuire a sbloccare l’accesso a nuove opportunità economiche, creative e sociali.

Profili ricercati

Le figure ricercate che possono aspirare alle assunzioni Facebook in programma in Europa devono essere profili qualificati come ingegneri altamente specializzati da coinvolgere nel progetto Metaverso.

Facebook

Facebook è un social media e rete sociale statunitense, inizialmente creato il 4 febbraio 2004 come servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale, posseduto e gestito dalla società Facebook Inc., e basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione (inizialmente PHP, poi Hack. È disponibile in oltre 100 lingue (in italiano dal 14 maggio 2008); nel giugno 2017 ha raggiunto 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente, e si è classificato come primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi. La struttura aziendale conta più di 80 uffici e 17 data center distribuiti a livello mondiale. In Italia Facebook è presente con una sede nella città di Milano.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Facebook possono visitare la pagina riservata alle carriere (Lavora con noi) presente sul portale web dell’azienda. Da qui è possibile prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi online, compilando l’apposito modulo per inoltrare il cv.