Facile.it: ricerca addetti da assumere presso la sede centrale

Facile.it il noto portale web di comparazione di offerte assicurative, finanziarie e non solo,

ricerca addetti da assumere presso la sede centrale e nei negozi che abbiano esperienza variabile in base al ruolo. I neo assunti avranno contratti iniziali a tempo determinato e stage, con possibilità di crescita e carriera.

Attualmente si cercano addetti per la copertura di posti in Lombardia e altre sedi sul territorio nazionale. Gli addetti ricopriranno ruoli nel Marketing, Insurance, IT, Prodotti Finanziari e in altre aree.

I profili richiesti sono i seguenti:

CONSULENTE MUTUI – Sestu (Cagliari)

Richiesti diplomati e laureati, con esperienza pregressa, che siano iscritti all’OAM Organismo degli Agenti e dei Mediatori, in qualità di collaboratore di società di mediazione o agente in attività finanziaria, devono conoscere le logiche di vendita e avere ottime capacità commerciali. L’inserimento avverrà con contratto da lavoro dipendente, non con partita iva.

CONSULENTI ASSICURATIVI – Legnano (Milano), Sestu (Cagliari), Mestre (Venezia), Ravenna, Treviso

Sono richiesti diplomati, preferibilmente con esperienza pregressa nel settore assicurativo o in ambito commerciale con ottime doti comunicative ed essere fortemente motivati.

SALES ASSISTANT/ADDETTI VENDITE – Mestre (Venezia), Ravenna, Legnano (Milano)

E’ richiesto diploma ed esperienza in ambito assicurativo o retail, disponibilità a lavorare su turni, con orario part time, dal lunedì al sabato, con ottime capacità di vendita, relazione e comunicazione, sono flessibili e devono avere buone doti di ascolto.

Altre opportunità di lavoro in Facile.it

Per la sede di Milano inoltresi ricercano:

B2B Communications Coordinator;

Junior Project Manager;

Key Account Manager;

Stage CRO Analyst;

Digital Marketing Manager;

Stage Digital Marketing Specialist;

Marketing Analyst (CRM);

SEO Manager;

SEO Specialist;

SEO Tech Specialist;

UI/UX Designer;

Android Developer;

Full Stack Developer – Team Leader;

Full Stack Developer;

Node JS Backend Engineer;

PHP BackEnd Developer;

QA Automation Engineer;

Senior Front End Developer – React;

Software QA Specialist;

Technical Writer;

Back office mutui;

Business Analyst Internship;

Graphic Designer Freelance.

SEDE DI SESTU (Cagliari)

Account Manager Assicurativo;

PHP Developer;

Senior Tech Lead;

Consulente Mutui;

Consulente Telefonico Prestiti;

Impiegato assistenza clienti mutui.

ALTRE SEDI

Node JS Backend Engineer – lavoro da remoto;

QA Automation Engineer – lavoro da remoto.

Ambiente di lavoro in Facile.it

Lavorare nel gruppo comporta diversi vantaggi come poter beneficiare di convenzioni con strutture mediche e centri fitness & wellness, oltre che per i trasporti pubblici, e di corsi di formazione. In azienda sono disponibili una sala relax con sofà, ping pong e calcetto, nutrizionista ed osteopata, oltre a frutta fresca biologica per tutto il personale.

Recruiting Online Facile.it

Le candidature avvengono on line mediante la sezione dedicata alle carriere – Facile.it Lavora con noi – del portale web aziendale. Attraverso quest’ultima, infatti, è possibile accedere alla piattaforma riservata alle opportunità di impiego e rispondere online a quelle di interesse.

Bisogna però essere registrati o registrarsi, inserendo il curriculum vitae nel data base aziendale. La registrazione è gratuita e può essere effettuata anche utilizzando il proprio account LinkedIn, se iscritti al noto social network professionale.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle selezioni in corso del Gruppo, Facile.it “Lavora con noi”, da lì è possibile consultare le posizioni disponibili e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online.