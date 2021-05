Ferrari: ricerca addetti da impiegare nelle varie sedi in Italia

La Ferrari, una delle più famose e prestigiose aziende automobilistiche con sede a Maranello (MO)ricerca periodicamente addetti da impiegare in varie sedi in Italia e all’estero e di solito ricerca personale con esperienze di vario genere a seconda del ruolo da ricoprire.

Vengono presi in esame neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, ai quali normalmente sono riservati stage. Come requisito base è richiesta la buona conoscenza dell’inglese e ottime competenze informatiche.

Attualmente le figure ricercate e

OFFERTE DI LAVORO da assumere presso la sede di Maranello sono le seguenti:

Buyer;

Component Design Engineer;

Digital Analytics Internship;

Engine Development Engineer;

Engineering Internships;

ICT Business Analyst;

Interior Trim Internship;

Internal Communications Manager;

Manufacturing Engineer;

Manufacturing Internship;

Senior Project Functional Safety Engineer;

Solution Architect.

FERRARI TIROCINI

Civlicamente vengono selezionati tirocinanti presso il team della Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Sono stage di 6 mesi, riservati a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno approfittare dell’occasione per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono generalmente Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.

Il gruppo offre ottime opportunità di carriera sia a giovani interessati a lavorare nel settore automotive, che a professionisti che vogliono lavorare per un brand che ha fatto di qualità e professionalità i propri valori chiave per il successo. La società applica una politica per le Risorse Umane che mira a garantire un buon contesto lavorativo ed il benessere dei dipendenti. In azienda tutto è pensato per garantire una buona qualità di vita dei collaboratori, dallo stabilimento di Maranello.

Le domande possono essere inviate tramite il portale riservato alle carriere e selezioni, Ferrari Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato. Gli interessati possono utilizzare la piattaforma web per prendere visione delle opportunità professionali, per inserire il cv nel database aziendale, anche in vista di prossime selezioni di personale, e per rispondere online agli annunci di interesse.

Le selezioni in Ferrari iavvengono mediante una prima valutazione dei curriculum e delle lettere motivazionali pervenuti, in base alla quale vengono scelti i candidati da invitare ad una prima intervista conoscitiva con gli specialisti di selezione e/o gestione del personale, eventualmente anche in videoconferenza. I profilidi maggiore interesse avranno un colloquio con i relativi responsabili di settore e magari anche con centri di valutazione individuali o di gruppo e test attitudinali, mentre per i ruoli di responsabilità sono previsti questionari, test specifici o esercizi, e una prova di conoscenza dell’inglese. Coloro che risulteranno idonei avranno una proposta contrattuale, mentre coloro che non risultano idonei per la mansione specifica vengono comunque tenuti in considerazione per le future ricerche.

Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Ferrari “Lavora con noi”. Da qui è necessario selezionare le opportunità di carriera per visionare l’elenco annunci attivi. Cliccando poi su quello di proprio interesse è possibile candidarsi registrando il curriculum vitae nell’apposito form.