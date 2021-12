Formazione e lavoro: Le figure professionali SAP più richieste dalle aziende

Il mondo SAP oggi è la chiave per conquistare il mercato del lavoro. Ecco gli strumenti operativi per conoscere e utilizzare al meglio il software gestionale più richiesto dalle aziende.

SAP SE è produttore di software per la gestione dei processi aziendali tra i più importanti del mondo, SAP sviluppa soluzioni che facilitano l’efficace elaborazione dei dati e il flusso di informazioni tra tutti i settori aziendali.

Il SAP ha avuto un boom nel 2000 e oggi è utilizzato in enti come ENI, ENEL, POSTE ITALIANE, TIM, WIND e tante altre aziende nazionali e multinazionali. In pratica l’applicazione SAP è un sistema Enterprise Resource Planning (ERP). I sistemi ERP sono Sistemi gestionali integrati: consentono infatti di gestire tutte le informazioni rilevanti di un’azienda o un’organizzazione, permettendo l’accesso ai dati gestionali e a tutte le funzioni dell’azienda in maniera integrata, modulare e scalabile. In questi ultimi anni 320.000 aziende in 190 paesi possedevano installazioni con software SAP.

La strategia di SAP è di aiutare ogni azienda a funzionare come un’impresa intelligente. Come uno dei leader di mercato nelle applicazioni software per il business, viene utilizzato per aiutare le organizzazioni di tutti i settori e dimensioni a operare al meglio: i clienti SAP generano l’87% del commercio globale complessivo. Oggi nel mondo del lavoro sono molto richiesti professionisti con competenze Sap. Le figure professionali si distinguono in Consulente SAP e Sviluppatore o Programmatore SAP ABAP.

Consulente SAP

Il consulente SAP rappresenta una figura di spicco di questo settore. Un ruolo che a fronte di una certa complessità di skill richieste può garantire un’ottima carriera e uno stipendio importante. A partire da circa 1.400 euro al mese per superare tranquillamente i 2.000 euro dopo qualche anno di esperienza.

Il consulente SAP lavora, quindi, sostanzialmente nel mondo informatico, segue progetti di installazione, manutenzione e modifica dei sistemi SAP utilizzati dalle grandi aziende.

Il suo compito è proprio quello di “customizzare” il sistema in relazione alle esigenze dell’azienda utilizzatrice finale. I consulenti funzionali sono sempre specializzati su singoli oppure su coppie di moduli.

Quindi troveremo ad esempio il consulente funzionale FI che lavora e gestisce i processi amministrativi dei sistemi. Il consulente funzionale MM gestisce i processi di acquisti/vendite e logistici dell’azienda. Il consulente funzionale PP gestisce le attività di produzione e così via.

I consulenti funzionali SAP sono definiti profili “trasversali”, ovvero figure informatiche che necessitano delle competenze economiche e/o gestionali. Motivo per cui i consulenti funzionali SAP sono dei laureati in economia (funzionali FI) oppure degli ingegneri gestionali (funzionali MM) che hanno voglia di emergere.

Formazione per consulenti SAP

Il percorso si inizia con dei corsi di formazione e offre molte possibilità di trovare un lavoro. Questi possono durare da 1 a 6 settimane a seconda del livello e dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Successivamente avviene il passaggio in azienda.

Programmatore SAP ABAP

Il Programmatore SAP ABAP rientra tra le figure informatiche sempre più richieste dalle Aziende negli ultimi anni ma allo stesso tempo è una risorsa molto difficile da trovare.

Per questo le migliori aziende del settore assumono i migliori talenti IT con contratti a tempo indeterminato per poi formarli all’uso di SAP tramite Academy aziendali di altissimo livello.

I Programmatori SAP ABAP, il vero e proprio esercito del SAP, sono dei profili informatici che intervengono sul codice per lo sviluppo di applicazioni per la customizzazione del sistema, in particolare agiscono sull’ambito evolutivo del software. Essi apportano modifiche al sistema SAP perché risponda correttamente alle necessità dell’azienda che lo utilizza, avvalendosi del linguaggio di programmazione ABAP.

Per diventare Programmatore ABAP è consigliabile avere una laurea ad indirizzo informatico, associata ad un corso di specializzazione in ambito SAP. Questo implica che un programmatore SAP debba conoscere ABAP, gestire bene l’SQL ed essere consapevole della struttura del Database gestito dalla piattaforma.