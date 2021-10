Una catena di negozi in franchise, i saloni Föhn Hairstudio, cerca 10 parrucchieri da assumere in Norvegia a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 16 euro l’ora, più commissioni.

Il gruppo ricerca personale in grado di realizzare taglio, piega e colore, creare acconciature, eseguire trattamenti per capelli e cuoio capelluto. Appezzate anche eventuali capacità di vendita e competenze nel campo make up e della rasatura maschile.

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti:

almeno due anni di esperienza come parrucchiere;

come parrucchiere; certificato di qualifica di parrucchiere;

buona conoscenza della lingua inglese;

conoscenza del norvegese o propensione all’apprendimento della lingua.

Coloro che saranno scelti verranno assunti con contratto a tempo indeterminato ed uno stipendio di circa 16,73 euro l’ora, più le commissioni sul fatturato per i trattamenti (del 40%) e per le vendite (fino al 15%).

Sono previsti anche corsi di formazione retribuiti, attività di teambuilding e premi annuali.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: [email protected]

Nella mail è necessario allegare il curriculum vitae. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 10 novembre 2021.