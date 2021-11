Fondazione CRUI cerca giovani per tirocini alla Camera dei Deputati

La Fondazione CRUI seleziona giovani studenti di facoltà giuridiche o economiche per 6 tirocini alla Camera dei Deputati, della durata di 6 mesi, da svolgere nel periodo gennaio 2022 – giugno 2022.

Le domande per candidarsi devono essere inviate entro il 3 dicembre 2021. Di seguito tutte le altre informazioni.

Tirocini alla Camera dei Deputati

La Fondazione CRUI, in collaborazione con la Camera dei Deputati e gli atenei italiani, propone 6 tirocini curriculari agli studenti delle università italiane in particola per le facoltà giuridiche ed economia.

Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi, da svolgere nel periodo gennaio 2022 – giugno 2021, durante il quale i partecipanti saranno impegnati nell’elaborazione di studi e ricerche per le strutture amministrative della Camera dei Deputati.

Requisiti

Possono partecipare tutti studenti di università italiane come da elenco PDF. Inoltre è richiesta una media aritmetica non inferiore a 25/30.

Dettagli requisiti

STUDENTI DI LAUREA TRIENNALE

essere iscritti a una delle seguenti classi di laurea: L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;

aver maturato un numero minimo di 120 CFU;

età inferiore a 26 anni.

STUDENTI LAUREA MAGISTRALE

essere iscritti a una delle seguenti classi di laurea: LM/SC-GIUR Scienze giuridiche, LM-16 Finanza, LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-90 Studi europei;

aver maturato un numero minimo di 50 CFU;

età inferiore a 29 anni.

STUDENTI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO

essere iscritti alla classe di laurea LMG/01 Giurisprudenza;

aver maturato un numero minimo di 230 CFU;

età inferiore a 29 anni.

Esami conseguiti

diritto costituzionale;

storia contemporanea;

diritto e procedura parlamentare;

diritto amministrativo;

politica economica;

diritto civile;

diritto dell’Unione europea;

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

diritto internazionale.

SELEZIONE

La selezione per i tirocini alla Camera dei Deputati prevede la valutazione di:

curriculum universitario (età e media degli esami);

conoscenza della lingua inglese;

titoli preferenziali;

lettera motivazionale.

Come partecipare

Per partecipare ai tirocini curriculari della Fondazione CRUI per la Camera dei Deputati è necessario presentare la propria candidatura online entro le ore 17:00 del 3 dicembre 2021 visitando la pagina https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-tirocini-curriculari-presso-la-camera-dei-deputati/

Qui troverete il bando completo e ulteriori informazioni.