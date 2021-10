Corsi di formazione gratuita e incentivi per trovare lavoro

Consigli utili per avere maggiori opportunità di lavoro partecipando anche corsi di formazione gratuita. Di seguito illustriamo alcune soluzioni tra cui le politiche attive per il lavoro.

Politiche attive per il lavoro

Le politiche attive del lavoro sono politiche finalizzate al sostegno dell’occupazione. L’obiettivo principale delle politiche attive è finalizzato al reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro.

Indennità di mobilità / Naspi

Con indennità di mobilità si indica in Italia una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.

La legge n. 92/2012 ha previsto il graduale abbandono dell’indennità di mobilità. Dal 1º gennaio 2017 essa è sostituita dalla Naspi.

È una prestazione che ha una durata più lunga delle altre prestazioni di disoccupazione, come per esempio la cassa integrazione, e che, prevedendo alcuni benefici particolari in favore delle aziende che intendano assumere dalle liste di mobilità i lavoratori iscritti, quali libertà di assunzione a tempo determinato, sgravi contributivi e finanziamenti alle imprese, facilita la ricollocazione dei lavoratori da un’azienda a un’altra.

Contestualmente all’invio delle lettere di licenziamento, il datore di lavoro, deve comunicare ai sindacati e all’Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione (UPLMO), la lista con relativi dati anagrafici dei lavoratori licenziati e il resoconto dei criteri di scelta applicati per aver licenziato quel lavoratore piuttosto che l’altro.

Come funziona

Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1º gennaio 2009, in relazione ai soli licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1 065,26 lordi mensili (netto € 1 003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1 917,48. L’indennità è pagata ogni mese dall’INPS direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l’interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. Gli anni di mobilità sono considerati come coperti dalla contribuzione figurativa e vengono quindi considerati utili per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il trattamento si interrompe quando l’interessato:

viene cancellato dalle liste di mobilità;

viene assunto con contratto a tempo indeterminato;

raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l’indennità di mobilità.

L’indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti.

Il programma Garanzia Giovani

Garanzia giovani è il nome con cui è conosciuto in Italia un insieme di provvedimenti legislativi promossi a livello europeo a partire dall’aprile del 2013 per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Vennero ideati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini, sotto il governo Letta, e realizzato dal suo successore Giuliano Poletti, sotto il governo Renzi, che aveva l’intento di realizzare una riforma strutturale del mercato del lavoro, prevedendo una serie di azioni da avviare dal momento in cui il giovane si registra al programma.

I contenuti

Tra le azioni previste figurano definizione di percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo, esperienze di tirocinio, servizio civile, formazione professionalizzante e accompagnamento all’avvio di iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Il giovane che si iscrive alla “Garanzia giovani” viene inserito in un sistema informativo integrato per l’intero territorio nazionale, in cui viene registrato il suo percorso, che sarà accessibile a tutti i soggetti abilitati a fornire i servizi previsti dal sistema, come i centri per l’impiego e le agenzie autorizzate. Venivano introdotti criteri di contendibilità dei giovani tra le strutture autorizzate e di premialità per quelle più efficienti, adottando un innovativo sistema di costi standard.

A livello centrale è poi possibile monitorare in tempo reale le azioni e il percorso del giovane che si è registrato, intervenendo in via sussidiaria in caso di incapacità delle regioni, che svolgono le diverse attività sul territorio, a svolgere le azioni previste;

attraverso l’adozione di nuove norme sarebbe stato colmato un ritardo storico rispetto ad altri paesi nel campo del rapporto tra scuola e lavoro, fase che idealmente precede l’intervento della “Garanzia giovani”. In particolare, è stato previsto:

l’orientamento al lavoro nell’ultima classe della scuola media inferiore e nel corso della scuola media superiore;

l’alternanza scuola-lavoro per le ultime due classi della scuola media superiore;

incentivi per le università che stipulano accordi con le imprese per svolgere tirocini curriculari universitari, che favoriscano l’alternanza università-lavoro.

Il piano Garanzia Giovani viene gestito dalle singole Regioni tramite Centri per l’impiego ed enti privati accreditati. Gli sportelli dedicati al progetto svolgono attività di accoglienza, orientamento e individuazione delle potenzialità dei giovani, in modo da individuare il percorso più in linea con competenze e obiettivi professionali.