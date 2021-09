Garanzia Giovani: opportunità formativa in arrivo in Sardegna

Opportunità formative in arrivo in Sardegna con i corsi gratuiti di Garanzia Giovani, organizzati dal Consorzio Edugov e riservati a giovani NEET fino a 29 anni e a candidati under 35.

Le iscrizioni si sono aperte il 13 Settembre 2021 e sono i seguenti:

Carpentiere in metallo: obiettivo: far acquisire competenze nella deformazione/saldatura dei materiali metallici (ADA 9999127) e nell’esecuzione del montaggio dei particolari meccanici secondo le specifiche tecniche (ADA 10106);

Addetto al Confezionamento dei prodotti agroalimentari: obiettivo: offrire competenze nel confezionamento dei prodotti alimentari (ADA 20081) e nell’etichettatura e tracciabilità dei prodotti (ADA 20085).

La formazione dei corsi gratuiti di Garanzia Giovani prevede una parte teorica e parte pratica presso le aziende partner del Consorzio Edugov.

Possono accedere a tali corsi coloro in possesso dei seguenti requisiti:

giovani NEET fino ai 29 anni e 364 giorni che non lavorano e non stanno seguendo percorsi formativi o di tirocinio, residenti o domiciliati in Sardegna;

utenti fino a 34 anni e 364 giorni disoccupati e residenti in Sardegna.

È obbligatorio poi essere iscritti al programma Garanzia Giovani altrimenti sarà necessario contattare il Centro per l’impiego di riferimento per iscriversi.

Il corso per carpentiere in metallo si terrà a Osilo / Sassari, mentre quello per addetto al confezionamento dei prodotti agroalimentari a Olbia.

I corsi avranno una durata di 200 ore, così divise:

70 ore di teoria (di cui 20 ore di competenze chiave);

di teoria (di cui 20 ore di competenze chiave); 130 ore di pratica.

Gli interessati potranno rivolgersi dal 13 Settembre 2021 in poi ai Centri per l’impiego di appartenenza e richiedere di essere iscritti a uno dei corsi formativi.