Requisiti per Accesso graduatorie ATA con licenza media

In questo articolo vediamo se è possibile l’accesso alle graduatorie ATA con la licenza media e come fare per essere inseriti.

E’ possibile accedere alle graduatorie ATA con la licenza media ma solo per i collaboratori scolastici (bidelli) ed esclusivamente in presenza di determinate condizioni. Vediamo quali sono e quando è possibile l’inserimento in graduatoria anche in vista del concorso ATA terza fascia 2021 e dell’aggiornamento delle graduatorie.

Come entrare in graduatoria ATA

La licenza di scuola media non è più un titolo accettato per entrare nelle graduatorie ATA e quindi non consente di partecipare al concorso per soli titoli finalizzato all’aggiornamento delle graduatorie personale ATA di III fascia. Ma ci sono delle eccezioni.

In pratica l’accesso alle graduatorie ATA con terza media è ancora consentito a coloro che si sono iscritti negli elenchi per le supplenze personale ATA quando questo titolo era ancora valido e non si sono mai cancellati.

Quindi possono partecipare al nuovo concorso ATA terza fascia per inserirsi nelle graduatorie valide per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per il profilo di collaboratore scolastico, anche coloro che si sono inseriti in graduatoria con la licenza media quando era ancora un titolo valido, ma solo se hanno partecipato a tutti i successivi bandi per l’aggiornamento delle graduatorie e, quindi, non si sono mai cancellati dall’elenco. Infatti, per il bando 2021 ATA III fascia restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali gli aspiranti avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento nelle graduatorie del triennio precedente.

In conclusione possono accedere alle graduatorie ATA con licenza media, per gli aa.ss. 2021-2024, coloro che si sono inseriti quando la licenza media era un titolo di accesso e mai cancellati.