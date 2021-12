Gruppo Reda, nuove offerte di lavoro. Come candidarsi

Il Gruppo Reda, azienda specializzata nella lavorazione della lana, cerca personale per assunzioni in varie sedi d’Italia. Vediamo come candidarsi.

Il Gruppo Reda, noto produttore di capi in lana Merinos seleziona personale da inserire in varie sedi di Italia come impiegati oppure operai. Ecco tutte le informazioni utili e come candidarsi.

Gruppo Reda

Il Lanificio Carlo Reda e figli viene fondato nel 1865 a Valle Mosso, in provincia di Biella dall’imprenditore Carlo Reda, che avvia l’azienda da un vecchio mulino. L’attività viene poi portata avanti dal figlio Giovanni, fino al 1919, anno in cui Luigi Botto rileva il complesso.

Nell’aprile 2018 l’azienda, di proprietà della famiglia Botto Poala, acquisisce il lanificio Comero, con sede a Gattinara (Vercelli), specializzato nella produzione di tessuti per abbigliamento maschile e femminile.

La produzione di Reda si articola in tre differenti linee: Reda 1865 (tessuti classici), Reda Active per l’abbigliamento tecnico-sportivo e Reda Flexo, che utilizza il polimero ROICA™ V550. È una delle poche filature al mondo a gestire internamente tutta la catena di produzione, dagli allevamenti in Nuova Zelanda e Australia al tessuto finito. Rewoolution è la linea di abbigliamento activewear del Gruppo Reda. Le collezioni del brand si rivolgono ai professionisti dello sport, agli amatori della montagna e dell’outdoor.

Nel 2020 Reda è la prima azienda tessile italiana e, tra le prime al mondo, ad ottenere la certificazione B Corporation. Nel novembre 2020 ha acquisito Lanieri, una start up nel mondo digitale di cui già era socio di minoranza

Offerte di lavoro Reda

Il Gruppo Reda, azienda tessile piemontese specializzata nella lavorazione della pura lana Merinos, seleziona infatti personale per assunzioni in ambito produttivo e presso gli uffici. La società cerca diverse risorse e, per reclutare le figure da assumere, ha recentemente lanciato, sul proprio sito web, la pagina Lavora con noi.

Figure ricercate

Specialista di Marketing – Milano (remoto flessibile);

Addetti filatura e tessitura – Valdilana Stabilimento produttivo;

Addetti tintoria tops – Valdilana Stabilimento produttivo;

Ausiliari di tessitura, Carica telai e annodatori – Valdilana Stabilimento produttivo;

Business Analyst – Valdilana (remoto flessibile);

Specialista Ricerca e Pubblicità Digitale (Search & Digital Advertising Specialist) – Milano (remoto flessibile);

Stampatore e grafico digitale – Milano (remoto flessibile);

Manutentore elettromeccanico – Valdilana Stabilimento produttivo;

Manutentore meccanico – Valdilana Stabilimento produttivo;

Esperto Project Manager digitale – Milano (remoto flessibile);

Junior Project Manager digitale – Milano (remoto flessibile).

Offerte per stage

Marketing & Communications (madrelingua cinese);

People & Culture;

HR Payroll.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni del Gruppo Reda gli interessati possono visitare il sito web aziendale e cliccare su Lavora con noi. Da qui è possibile prendere visione di tutte le offerte di lavoro attive e compilare l’apposito form con i dati richiesti e inviare il cv.