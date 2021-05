Il Gruppo Smet assumerà 200 addetti entro la fine del 2021.

Il Gruppo Smet attivo nei settori dei trasporti e della logistica assumerà 200 addetti entro la fine del 2021.

Visto il forte aumento del trasporto intermodale, l’azienda ha deciso perciò di incrementare il personale. Per lo più si ricercano autisti, ma sono previsti anche altri ruoli professionali.

Grazie all’entrata in linea di nuove navi ecologiche acquistate dal Gruppo Grimaldi, si prevede una forte crescita del traffico ro-ro (su navi-traghetto) e dello svolgimento dei trasporti per mare nell’area tirrenica. Smet movimenta mediamente 3 mila mezzi su navi e 16 company train a settimana, ha deciso di irrobustirsi puntando sia sull’acquisto di nuovi veicoli che sull’assunzione di nuovo personale. È quindi in procinto di acquistare 1000 semirimorchi e programmato l’aumento del personale.

I profili ricercati sono queli tipici dei trasporti (stradale, ferroviario, marittimo) e della logistica, quindi è facile immaginare che ricercheranno soprattutto autisti di autotreni e autoarticolati. Sicuramente Smet ricercherà anche addetti specializzati nel ramo logistico e nella supply chain.

Gli interessati potranno candidarsi tramite la sezione dedicata al recruiting (Lavora con noi) presente sul sito web dell’azienda e compilando il modulo online per inoltrare la propria candidatura alla società.