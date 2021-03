Selezione incarichi infermieri IPA Roma: come candidarsi

L’Istituto di Previdenza e Assistenza (IPA) per i Dipendenti di Roma Capitale (Lazio) ha pubblicato un avviso per l’affidamento di incarichi ad infermieri.

Il bando non ha una data di scadenza perché l’Istituto ha urgente necessità di individuare Infermieri per i propri centri medici per inserimento immediato. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Selezione per incarichi infermieri IPA Roma

La selezione ha lo scopo di formare un Albo di infermieri professionisti mediante la valutazione dei titoli e curriculum. I candidati scelti saranno inseriti per lo svolgimento di prestazioni sanitarie presso il Centro di Medicina Preventiva e il Punto di Primo Intervento gestiti dall’IPA Roma.

Requisiti

età inferiore a sessantasette anni;

assenza nei propri confronti di sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta;

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in ordine alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs50/2016;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

partita IVA;

polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale per danni provocati a terzi (RCT) con massimale di euro 1.000.000,00;

laurea in infermieristica, oppure diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti al diploma universitario;

iscrizione all’Albo/Ordine professionale degli infermieri;

comprovata esperienza negli ambiti di attività da documentare nel proprio curriculum vitae.

Selezione

La selezione prevede la sola valutazione dei titoli.

IPA ROMA

L’Istituto di previdenza ed assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA), costituito con deliberazione del Governatore il 20 maggio 1940, è nato con l’obiettivo di svolgere attività di carattere previdenziale, assistenziale e creditizia nei confronti degli iscritti in servizio (dipendenti di Roma Capitale), degli iscritti convenzionati (dipendenti di Enti come AMA, Comune di Fiumicino, Aequa Roma, Biblioteche di Roma, Zètema, Teatro di Roma, Fondazione Bioparco, Aziende Speciali Palaexpo), degli iscritti collocati a riposo nonché dei relativi familiari a carico.

Come inviare la domanda

La domanda di inserimento nell’Albo per incarichi per infermieri IPA Roma, dovrà essere redatta in carta semplice e inviata tramite la casella PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: [email protected]

Documenti da allegare alla domanda

curriculum Vitae, redatto in formato europeo;

documento di identità in corso di validità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Istituto nella sezione ‘Trasparenza > Bandi di gara e contratti’.