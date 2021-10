Inps: concorso pubblico per medici di prima fascia

L’INPS ha indetto un concorso pubblico per medici di prima fascia a tempo indeterminato.

La selezione, alla copertura di 189 posti di lavoro. Gli interessati sono invitati a leggere il relativo BANDO pubblicato Gazzetta Ufficiale n.78 del 01-10-2021. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 2 Novembre 2021.

L’iniziativa rientra nel piano di assunzioni INPS che porterà all’inserimento di 5 mila persone, nel biennio 2021 – 2023 insieme al concorso per 1858 posti di consulenti protezione sociale.

Possono partecipare al concorso coloro in possesso dei seguenti requisiti i:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, né essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

assenza di condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici:

diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di laurea conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti al titolo conseguito in Italia;

Le prove selettive consisteranno nella valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame, una scritta e una orale:

la prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia medica o chirurgica, di legislazione sanitaria e sociale, di deontologia professionale, di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali, con particolare riferimento agli ambiti previdenziali e assistenziali. Segnaliamo che la prova d’esame scritta avverrà tramite apposita strumentazione informatica che l’Istituto metterà a disposizione dei candidati;

I vincitori del concorso stipuleranno il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato come medico di prima fascia funzionale. E’ previsto un periodo di prova di sei mesi. I vincitori, fatta eccezione della possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla legge, non potranno chiedere di essere trasferiti dalla prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente mediante piattaforma telematica . Per accedere alla piattaforma e compilare la domanda, è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta Identità Elettronica). Per ricevere le comunicazioni in merito al concorso, i candidati dovranno inserire un indirizzo di posta elettronica certificata nel modulo di domanda.