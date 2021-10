Insight Risorse Umane: corso di formazione in contabilità e amministrazione aziendale

Insight Risorse Umane presenta a Cagliari un corso di formazione in contabilità e amministrazione aziendale.

È una nuova opportunità di formazione totalmente gratuita in Sardegna per i non occupati fino a 35 anni di età, residenti in regione e iscritti al programma Garanzia Giovani.

Le iscrizioni possono essere presentate entro e non oltre il 13 Ottobre 2021.

Il corso mira a sviluppare e aggiornare le competenze nel campo della contabilità e dell’amministrazione, in modo da migliorare la professionalità del Tecnico per la gestione degli adempimenti contabili e di bilancio.

Il corso tratta argomenti dei seguenti settori:

predisposizione del sistema di contabilità aziendale (ADA 1340/UC 680);

acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo contabile (ADA 1337/UC 677).

Possono partecipare al corso i giovani con tra i 18 e i 35 anni non compiuti, residenti in Sardegna, non occupati e iscritti al programma Garanzia Giovani.

Il corso si terrà a Cagliari e durerà 200 ore in presenza.

Dopo il superamento dell’esame finale, i partecipanti riceveranno le certificazioni delle competenze, rilasciate dalla Regione Sardegna e valide in tutto il territorio europeo.

Gli interessati possono iscriversi presso il Centro per l’Impiego di riferimento, ove dovranno anche assolvere agli adempimenti preliminari richiesti dal programma Garanzia Giovani, cioè la sottoscrizione del patto di attivazione e la verifica dei requisiti.