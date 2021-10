Lavorare in Bayer: come candidarsi

Nuove offerte di lavoro del noto gruppo farmaceutico Bayer. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Il gruppo Bayer

La Bayer AG è una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale con sede a Leverkusen, in Germania. Tra i medicinali più rappresentativi dell’azienda figura l’aspirina, uno dei farmaci più diffusi. Inoltre, nel 1897, con lo stesso procedimento usato per ottenere l’aspirina, ha ottenuto nei suoi laboratori, partendo dalla morfina, l’eroina. Bayer ha anche introdotto il fenobarbital, il prontosil e la ciprofloxacina, il primo antibiotico ampiamente utilizzato e oggetto del Premio Nobel del 1939 in medicina.

Le sue principali aree di attività comprendono prodotti farmaceutici umani e veterinari; prodotti per la salute del consumatore; prodotti chimici agricoli e prodotti biotecnologici; polimeri di alto valore. L’azienda è presente oggi in quasi tutti i Paesi del mondo. Vanta ben 118.000 dipendenti distribuiti tra l’headquarter tedesco di Leverkusen e le varie sedi estere.

In Italia è presente con due siti produttivi sul territorio nazionale, a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, e a Filago, vicino a Bergamo. Ha una sede centrale a Milano. Impiega circa 2.000 collaboratori. Opera attraverso le società Bayer S.p.A., Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Bayer CropScience S.r.l. e Monsanto Agricoltura Italia S.r.l. attive in vari ambiti quali Pharmaceuticals, Consumer Health, Animal Health e Crop Science.

Offerte di lavoro Bayer

Le offerte di lavoro Bayer sono rivolte a laureati in ambito scientifico o tecnico, ma anche in altre aree. Le candidature sono aperte sia a professionisti esperti in vari settori, in vista di assunzioni a tempo determinato e indeterminato, sia a giovani anche senza esperienza, da inserire in stage della durata di 6 mesi.

Posizioni aperte

Clinical Research Associate – Milano;

GMP Compliance Specialist – Garbagnate Milanese (Milano);

Grower & Channel Manager Grapes & Fruits – Milano;

Market Development Agronomist Corn – Lombardia, Piemonte, Veneto;

Pharmacovigilance Officer – PVO – Milano;

Production Operator – Garbagnate Milanese (Milano).

Selezione

La selezione prevede una prima valutazione dei curriculum pervenuti. I più idonei per le posizioni lavorative da inserire sono in seguito contattati telefonicamente dal recruitment team per un primo colloquio conoscitivo. Gli esiti saranno poi comunicati ai diretti interessati. Per l’Italia la direzione HR è situata presso Bayer S.p.A – Socio Unico – Viale Certosa, 130 – 20156 Milano.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Bayer consigliamo di visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo Bayer Lavora con noi. Dalla stessa è possibile consultare le posizioni aperte e rispondere online a quelle di interesse, inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form.