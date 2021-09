Lavoro, ecco due professioni molto richieste

I giovani hanno difficoltà a trovare lavoro dopo il percorso di studi.

La prima cosa da fare è inviare curriculum ad aziende e partecipare a bandi di concorso. Ma nel frattempo possiamo dedicarci a qualche lavoro interessante per iniziare a fare esperienza e ricevere un compenso.

In questo articolo, cercheremo di fornire dei suggerimenti utili parlando di due professioni ideali da scegliere in questo momento e che potrebbero dare una svolta alla propria carriera professionale.

Ecco, quindi, che suggeriamo queste 2 professioni di cui daremo tutte le informazioni utili.

Badante / assistenza agli anziani

Per assistente agli anziani / badante, si intende chi aiuta, nella vita quotidiana, una persona non autosufficiente, con problematiche dovute ad anzianità, disabilità o eventuali patologie.

Compiti

Il lavoro di assistente / badante consiste nell’assistenza diretta e/o indiretta, come pure nella sorveglianza passiva e/o attiva. L’assistenza diretta è il lavare e cambiare l’assistito, preparare il cibo ed eventualmente imboccarlo, acquistare e somministrare i farmaci e quant’altro. Un aspetto dell’assistenza indiretta è l’espletamento delle pratiche amministrative. La sorveglianza passiva si realizza quando l’assistito non autosufficiente, ad esempio, è a letto ma va controllato. La sorveglianza attiva si realizza quando l’assistito può mettere sè stesso o gli altri in condizione di pericolo.

Spesso questo tipo di assistenza si potrebbe estendere anche durante la notte e quindi si potrebbe valutare anche l’offerta di un eventuale vitto e alloggio.

Requisiti

Per quanto riguarda i requisiti, non è necessario essere in possesso di una comprovata qualifica anche se ci sono diversi corsi che si potrebbero seguire. E’ importante avere esperienza, pazienza, empatia e capacità di ascoltare.

Baby-sitter

Una baby-sitter è una persona che per lavoro si occupa di accudire (a tempo pieno oppure occasionalmente) i figli di altre persone. Nel caso in cui la bambinaia svolga un’attività a tempo pieno, in modo continuativo negli anni ed esercitando anche una funzione educativa, viene detta anche tata.

L’attività di bambinaia si svolge prevalentemente presso l’abitazione delle famiglie che richiedono il servizio. Se il servizio di accudimento dei bambini è svolto presso la casa della baby sitter in maniera regolare e durante le ore diurne.

Il servizio della baby sitter si rivolge essenzialmente a bambini fino a tre anni come sostituto dell’asilo nido oppure, per i bambini più grandi, è finalizzato ad assicurare assistenza nelle ore pomeridiane successive all’orario scolastico.

Compiti

I compiti della baby sitter o bambinaia comprendono attività di accudimento materiale (come il nutrire, lavare, far addormentare) quanto funzioni di intrattenimento o generalmente educative e i lavori domestici inerenti strettamente all’igiene del bambino accudito e dei suoi spazi.

L’attività di baby sitter può essere svolta da professionisti così come da giovani ragazze, spesso studentesse universitarie o degli ultimi anni delle scuole secondarie, che lavorano nel tempo libero, la sera o durante il week-end per avere un’entrata economica. Per la stragrande maggioranza, in Italia l’attività di baby sitter è svolta da persone di sesso femminile.

Il compenso varia a seconda degli accordi tra le due parti, genitori e baby-sitter. Per riguarda le le baby sitter che svolgono un servizio occasionale, il compenso medio in Italia è pari a € 7,70/ora. La determinazione del compenso orario dipende, oltre che dalla collocazione geografica, anche dal livello di competenze, esperienze e mansioni di ciascuna baby sitter.