Lavoro Interinale: che cos’è e come funziona

Il lavoro interinale, nel diritto del lavoro in Italia, è stato un tipo di rapporto di lavoro temporaneo vigente in Italia sino al 2003.

Introdotto nel 1997 dal pacchetto Treu, è stato poi abrogato e sostituito dalla somministrazione di lavoro introdotta dalla legge Biagi.

Origine del Lavoro Interinale

Il mercato del lavoro italiano era in origine sottoposto al regime del sistema di collocamento pubblico obbligatorio gestito dallo Stato. Tale regime era regolato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, tutelando tale monopolio con sanzioni penali; ad esempio l’art. 11, al primo comma, vietava l’esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato, anche quando tale attività era svolta gratuitamente.

L’art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, poi vietava la mediazione e l’interposizione nei rapporti di lavoro; l’inosservanza di questa norma comportava, in particolare, l’applicazione di pesanti sanzioni penali. Il divieto dell’attività di collocamento privata e della mediazione di lavoro interinale aveva un carattere pubblicistico, ed era posto a tutela dei lavoratori e dell’economia nazionale.

Tale regime era però in contrasto con gli articoli 82 e 86 del Trattato della Comunità Europea, poiché secondo la giurisprudenza comunitaria qualificava gli uffici pubblici di collocamento come attività di impresa, soggetta agli obblighi di libera concorrenza, anche se svolgono attività nell’interesse economico generale, e in quanto titolari di un monopolio legale, di un servizio di collocamento in esclusiva, come posizione dominante in un mercato comune.

Con l’inizio delle privatizzazioni in Italia, nel 1993 un imprenditore statunitense Charles Edward Hollomon fondò a Marghera l’agenzia Spider Service, prima vera e propria agenzia interinale avente per oggetto specifico l’intermediazione lavorativa ad interim, la prima del suo genere in Italia.

Nel 1997 viene fondata a Marghera una seconda agenzia interinale, l’Umana S.p.A. (fondatore Luigi Brugnaro), la quale diventò leader indiscussa in Veneto (è l’ottava agenzia per il lavoro per fatturato in Italia).

Le agenzie per il lavoro operanti in Italia, disciplinate dalla legge Biagi, sono circa 80. Nel 2014 gli occupati tramite Agenzie mediamente per mese sono oltre 298.556, in aumento dell’8,7% rispetto a un anno prima.

L’Adecco (fondata nel 1996 in Svizzera da Klaus Johann Jacobs) è la prima agenzia per il lavoro per fatturato in Italia con oltre 1 miliardo di euro annui.

Altro colosso aziendale in materia di lavoro interinale è la ManpowerGroup Inc., società fondata nel 1948 negli Stati Uniti d’America, la quale raggiunge un fatturato annuale su scala internazionale di 22 miliardi di dollari.

Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività di intermediazione del lavoro è necessario avere un capitale sociale interamente versato di Euro 50.000.

Configurazione del contratto di lavoro

Il lavoro interinale coinvolgeva tre figure:

la persona che cerca lavoro (lavoratore),

(lavoratore), l’impresa che lo richiede (azienda utilizzatrice),

l’azienda di lavoro interinale che si pone come intermediaria tra la 1ª e la 2ª figura.

Con l’introduzione del concetto di somministrazione di lavoro, che ha sostituito il lavoro interinale, l’azienda di lavoro interinale è diventata “agenzia per il lavoro“.

Rimane in ogni caso valido lo schema precedente: il rapporto di lavoro in questione non è fra due agenti (datore e lavoratore) ma fra tre (somministratore – in questo caso agenzia per il lavoro -, lavoratore, azienda). Diversamente dal lavoro interinale, la somministrazione tramite i Contratti collettivi di lavoro è stata estesa dalle imprese private anche alle Pubbliche amministrazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato riguardavano i profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro ed in genere si trattava di figure lavorative storiche come ad esempio: meccanici, idraulici, personale amministrativo-contabile, informatici, venditori.

La legge ha equiparato, quanto a trattamento retributivo, i prestatori di lavoro temporaneo ai dipendenti di pari livello impiegati presso l’impresa utilizzatrice, norma riportata anche nelle somministrazioni.

Vantaggi svantaggi

La legislazione in questo senso dovrebbe tutelare maggiormente gli interessi del lavoratore (parte debole) che quelli delle agenzie di lavoro, che si sono aggiunte agli uffici di collocamento pubblici (ora denominati Centri per l’impiego), e comunque di una funzione di pubblica utilità.

L’efficienza che una gestione privatistica può introdurre in tema di collocamenti deve essere abbinata da una legislazione più vincolistica, e garantista nei confronti del lavoratore, che si rende necessaria laddove sorge un elemento di profitto, e un potenziale conflitto di interessi fra gli obiettivi dell’agenzia e quelli del lavoratore, assente e\o non dichiarato con una gestione pubblica.

Rischio d’impresa e costo del lavoro

La legislazione imponeva un trattamento retributivo (salario base, contributi, malattia, CCNL di riferimento etc.) paritetico fra lavoratore interinale e lavoratore subordinato, per evitare che l’agenzia interinale si trasformasse da un’opportunità di collocamento ad uno strumento per abbassare il costo del lavoro (art. 4, legge 196 del 24 giugno 1997), indipendentemente dal tipo di contratto, a termine o a tempo indeterminato, che il lavoratore ha con l’agenzia interinale. La normativa fissava in due anni la durata massima che un lavoratore può passare in “missione” presso un cliente.

Diversamente, una società sarebbe stata incentivata a non assumere dipendenti e rivolgersi ad un’agenzia interinale, per non correre un rischio d’impresa legato all’avere una manodopera come costo fisso non evitabile. Mediante lo staff leasing potrebbe ora cedere dei propri dipendenti ad una ad agenzia di lavoro, per non doverli pagare nei periodi di vuoto lavoro, o nei quali l’azienda ha esigenza di ridurre l’organico.

Sempre volto ad una stabilizzazione dei lavoratori interinali, era il divieto alle agenzie di opporsi alla loro assunzione presso un cliente, anche prima della scadenza del contratto che questo aveva in essere con la stessa agenzia.

Un’impresa poteva rivolgersi ad un’agenzia interinale per un contratto pluriennale di appalto, per non dover assumere dei propri lavoratori a tempo indeterminato, dopo reiterati rinnovi di contratti a termine, prevedendo di non avere necessità di nuovo organico alla conclusione del progetto in essere.

Lavoro interinale e consulenza

Il lavoro interinale era estendibile a tutti i settori privati e i tipi di mansioni. Per mansioni impiegatizie, o dirigenziali, non legate al lavoro manuale o meramente esecutivo, il mercato della consulenza avverte la concorrenza delle Agenzie per il Lavoro attraverso le loro divisioni dedicate per la Ricerca e Selezione.

Lavoro Interinale nel 2021

Oggi, questa si occupa di gestire la parte burocratica sia per conto dell’azienda che del futuro lavoratore. Il lavoro interinale offre dei vantaggi per le aziende, il costo del lavoratore non è maggiore se fornito tramite agenzia rispetto ad un contatto diretto.

A tale costo tuttavia si aggiunge una percentuale di commissione da versare all’organo di mediazione che si occupa di svolgere le mansioni burocratiche che porterebbero via del tempo all’impresa.

Le modifiche per i lavoratori occasionali

La legge 30/2003, infatti, ha permesso di facilitare la fruizione da parte dei lavoratori del part-time, andando incontro a tutti coloro che sono bisognosi di una forma di lavoro supplementare per chi svolge il tempo parziale orizzontale, nonché verticale o misto.

Si è provveduto in tal senso ad introdurre nuove forme contrattuali (job on call, job sharing, lavoro supplementare e occasionale). Gli adattamenti sono stati effettuati anche su altre tipologie di lavoro non occasionale, ossia per le collaborazioni coordinate e continuative, le quali devono essere collegate ad un progetto.

Per tali collaborazioni a progetto sono state inserite misure essenziali di tutela tra cui l’atto scritto del contratto, da cui dovrà risultare l’indicazione di un corrispettivo proporzionato alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, nonché la durata, sia essa determinata o determinabile.

Alla lista si aggiungono tutele in caso di maternità, malattia e infortunio, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la previsione di un sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge.

Ad oggi, le Agenzie sono ancora in fase di riposizionamento nel mercato nonché di ristrutturazione interna.