Nuove offerte di lavoro nel settore delle gelaterie in Germania e Austria. Ecco tutte le informazioni per candidarsi.

L’offerta di lavoro all’estero è rivolta a giovani che desiderano lavorare come gelatieri, camerieri e banconisti. In tutto sono ricercate 120 risorse in sedi in Germania e Austria. La retribuzione parte da 1200 euro al mese. E’ possibile candidarsi entro il 30 giugno 2021.

Lavoro nelle gelaterie all’estero

Città Metropolitana di Milano presenta un’offerta di lavoro Eures per personale da assumere in Europa nel settore gelateria. Sono disponibili 120 posti di lavoro in gelaterie con sede sia in Austria, che in Germania.

Le selezioni sono rivolte a personale per ricoprire diverse mansioni e sono previsti contratti di durata rinnovabile, stipulati direttamente con l’azienda che gestisce i punti vendita tedeschi ed austriaci.

Profili richiesti

50 banconieri in gelateria, con mansioni di servizio e vendita di gelato al banco, preparazione coppe e caffetteria, pulizia della postazione di lavoro ed eventuale lavaggio di stoviglie;

50 camerieri in gelateria, con mansioni di servizio al tavolo, raccolta ordini, pulizia tavoli;

20 gelatieri, con mansioni di produzione e vendita di gelato, pulizia della postazione di lavoro.

Requisiti

possesso di diploma di scuola alberghiera;

preferibile esperienza pregressa nel settore;

conoscenza della lingua tedesca a livello B1.

Contratto e retribuzione

E’ previsto un contratto di lavoro full time e con possibilità di rinnovo, stipulato direttamente con l’azienda. In alcuni casi, sono fornite ai nuovi assunti anche copertura delle spese di viaggio e possibilità di alloggio.

Lo stipendio, per tutti i ruoli, prevede un importo minimo di 1200 euro mensili, mentre l’impegno lavorativo richiesto è pari a 40 ore a settimana.

Come candidarsi

Per candidarsi ai posti di lavoro nelle gelaterie in Austria e in Germania, inviare cv e lettera di presentazione all’indirizzo [email protected] e, in copia conoscenza, anche a [email protected]