Lavoro, richiesto docente di informatica. Come candidarsi

In Campania arrivano nuove opportunità di lavoro nel settore della formazione. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Per chi vuole insegnare in Campania ci sono nuove opportunità di lavoro proposte dal centro di formazione Cosvitec che in questo periodo seleziona un docente di informatica. E’ previsto un contratto di lavoro a tempo pieno ed è possibile candidarsi tramite i riferimenti indicati nell’articolo. Le candidature per le selezioni in corso a Napoli per docenti di informatica sono aperte a tutti.

Offerta di lavoro per docente di Informatica a Napoli

Cosvitec – Università e Impresa è una società consortile a responsabilità limitata, nasce come Consorzio dall’evoluzione del Gruppo di Interesse Territoriale (GIT) promosso e costituito in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per contribuire alla programmazione dei Fondi Strutturali dell’UE 2000-2006.

Partecipano alla Cosvitec, Consorzi di Produzione primaria, industrie di trasformazione, numerosi Dipartimenti Universitari.

La collaborazione con l’Università, i Centri di Ricerca, le Imprese High-Tech e le Piccole e Medie Imprese è realizzata da Cosvitec con lo scopo di offrire servizi di trasferimento tecnologico e di sostegno all’innovazione, elaborare e gestire progetti di ricerca e di alta formazione finanziati da programmi comunitari, nazionali e regionali.

La sede del lavoro per docente di informatica è Napoli, nella zona Gianturco.

Requisiti

Possedere conoscenze in uno o più dei seguenti ambiti:

Cyber Security;

Cloud Computing;

Biga Data Analytics.

Come candidarsi

Gli interessati a candidarsi possono registrare il proprio profilo nel database Cosvitec, compilando il modulo online disponibile nell’apposita sezione del sito internet aziendale.

Dopo la registrazione cliccare sulla voce “Cerca un lavoro” e poi sul tasto Candidati, è possibile inoltrare la propria candidatura, avendo cura di inserire nel campo “Categoria del CV” la voce “Rif. Ricerca docenti“.