Lavoro, selezioni in corso Aboca: come candidarsi

Il Gruppo Aboca offre nuove opportunità di lavoro grazie alle selezioni aperte a tutti i giovani. L’offerta è rivolta a laureati e diplomati per assunzioni e stage. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Il Gruppo Aboca

Il gruppo Aboca è un’azienda italiana, leader in Europa della ricerca scientifica e della produzione di dispositivi terapeutici a base di complessi molecolari vegetali, in continua evoluzione da 40 anni. Nel 2017 l’azienda di Sansepolcro, presieduta da Valentino Mercati, ha sfiorato i 200 mln di euro (192,7 mln) di fatturato di cui 50,8 mln (26,3% del totale) generati dalle vendite all’estero in 14 Paesi, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Impiega attualmente oltre 1.400 dipendenti. Ha in corso 19 studi clinici di prossima pubblicazione, con circa 120 medici sperimentatori, 63 centri ospedalieri coinvolti per un totale di 1.787 cittadini-pazienti coinvolti. Ha all’attivo 32 famiglie brevetti che sono considerati apripista nell’impiego di complessi molecolari naturali nel settore farmaceutico.

Oggi Aboca possiede laboratori e stabilimenti produttivi anche in Umbria, a Pistrino (Perugia). Coltiva ben 60 specie vegetali, opera in 17 Paesi del mondo e conta circa 1.600 dipendenti.

Offerte di lavoro

In questo periodo il Gruppo Aboca seleziona diversi profili da assumere, in particolare tra le province di Perugia e Arezzo. Infatti, si richiede la disponibilità al domicilio in questa zona.

Profili ricercati

OPERAIO AGRICOLO MANUALE – Valdichiana (Arezzo)

Richiesta esperienza di minimo 6 mesi come addetti alle attività agricole manuali presso aziende agricole. Inoltre, devono essere automuniti, disponibili e flessibili, e possedere competenze specifiche nelle mansioni di zappatura, sfalcio manuale e raccolta manuale delle radici.

OPERAIO MACCHINISTA ADDETTO ALLA PRODUZIONE – Pistrino di Citerna (Perugia)

Richiesto un anno di esperienza come Macchinisti o in linee di produzione. Devono essere automuniti e disponibili a lavorare su turni, anche notturni. É gradito il possesso di formazione tecnica.

RESPONSABILE FINANZA E TESORERIA – Valtiberina

Ricercati candidati con discipline economiche ed esperienza lavorativa di almeno 5 anni. Si richiede l’ottima conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office (in particolare di Excel) e la disponibilità al domicilio in Valtiberina (Perugia – Arezzo).

ALTRE OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Accounting Manager – Finance & Administration – Sansepolcro (Arezzo);

Administrative Process e Internal Auditor – Finance & Administration – Sansepolcro (Arezzo);

Agente Venditore – Commercial Division – Verona / Trento;

Area Manager – Informazione Scientifica (Centro Italia e Sicilia) – Roma;

Bracciante / Operaio/a Agricolo/a Manuale – Valtiberina;

Computer System Validation Specialist – Quality – Pistrino di Citerna (Perugia);

Farmacista Collaboratore – Farmacie Fiorentine A.Fa.M. s.p.a. – Firenze;

Finance & Accounting Specialist – Farmacie Comunali – Firenze;

Global Product Manager – Marketing – Valtiberina;

Impiegato/a Amministrativo/a Inval. Civile L.68/99 – NBM – Sansepolcro (Arezzo);

Internal Auditor Amministrativo – Area Finanza e Fisco – Valtiberina;

Junior Buyer con Laurea in Discipline Tecnico – Scientifiche – Pistrino di Citerna (Perugia);

Operaio Neodiplomato Area Manutenzione – Diploma Tecnico – Valtiberina;

Operaio/a Adetto alla Manutenzione Macchine Agricole – Valtiberina;

Operaio/a Categorie Prot. Art.18 L.68/99 – Valtiberina;

Operaio/a Produzione Inval. Civile L.68/99 – Valtiberina;

Operaio/a Trattorista – Valdichiana;

Specialista SAP – Moduli PP e MM – Pistrino di Citerna (Perugia);

Tirocinio Curriculare – Trade Marketing – Sansepolcro (Arezzo);

Tirocinio Extra Curriculare in Medical Vigilance – Valtiberina;

Tirocinio Extra Curriculare nel Translation Center – Valtiberina.

Selezione

E’ prevista una prima valutazione delle candidature online. I selezionati saranno contattati per sostenere un colloquio individuale con le risorse umane. A seguire un secondo colloquio con il responsabile di funzione. A causa della situazione pandemica il processo di selezione, che solitamente si svolgeva presso la sede aziendale, si effettuerà in modalità virtuale tramite video colloquio.

Come candidarsi

Per le assunzioni Aboca gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Aboca Lavora con noi, e inviando il cv tramite l’apposito form online.