Lavoro Svizzera, si cercano Operai Edili

Nuove offerte di lavoro in Svizzera rivolte a operai edili e conciatetti. Vediamo tutte le informazioni e come inviare la domanda.

In Svizzera alcune imprese sono alla ricerca di operai edili e conciatetti con età massima di anni 45, esperienza e patente di guida. Inizio di lavoro immediato o su accordo.

Offerte di lavoro in Svizzera

Sono tre le offerte di lavoro per 2 operai edili e 1 conciatetti. Ecco le figure ricercate.

Operaio edile muratore

L’operaio lavorerà per una piccola impresa edile a conduzione familiare, gestita da due fratelli. Si tratta di un lavoro molto vario e diversificato.

Sede di lavoro: Schmerikon, comune svizzero del Canton San Gallo, nel distretto di See-Gaster.

Operaio edile tuttofare

L’operaio edile lavorerà per una piccola impresa di costruzioni e ingegneria civile.

Sede di lavoro: Canton Zurigo.

Conciatetti

Il conciatetti lavorerà in una piccola azienda a conduzione familiare (5 dipendenti), che tratta impianti idraulici e tetti. La figura richiesta è semispecializzata, policostruttore e praticante.

Sede di lavoro: Canton Reichenburg.

Requisiti

E’ richiesta età massima di 45 anni e il possesso della patente di guida (non obbligatorio per la posizione di conciatetti).

Requisiti specifici

Operaio edile muratore

formazione professionale conclusa come muratore, tecnico edile, operaio edile;

buone conoscenze professionali in intonacatura, posa di casseforme, posa di ferro, muratura, ecc.;

conoscenza dell’italiano, del tedesco o del portoghese.

Operaio edile tuttofare

esperienza di cantiere o nell’edilizia o nell’ingegneria civile;

lingua richiesta: tedesco, italiano o portoghese.

Conciatetti

formazione completa come policostruttore, artigiano policostruttore, conciatetti o esperienza professionale in un’azienda di tetti;

buona esperienza nella lavorazione di tetti ripidi e possibilmente piani;

buona comprensione del tedesco.

Condizioni di lavoro

Il contratto è immediato o su accordo, mentre il contratto lavorativo è a tempo determinato per i primi 3 mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Per il lavoro di operaio edile tuttofare, invece, è previsto un contratto lavorativo fino a dicembre 2021.

Come candidarsi

Per candidarsi al lavoro di operaio edile in Svizzera è necessario inviare la propria candidatura via e-mail, all’indirizzo: [email protected].