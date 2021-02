Lavoro, Tesmec: selezioni per 30 assunzioni. Come candidarsi

Tesmec assume nuovo personale in tutta Italia. E’ alla ricerca di 30 risorse tra tecnici e altri profili. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Tesmec è un’azienda attiva nel settore delle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali, e seleziona candidati per 30 posti di lavoro. Vediamo tutte la informazioni e come candidarsi.

Assunzioni in Tesmec

Tesmec S.p.A. è una società italiana quotata alla Borsa di Milano dove è presente negli indici FTSE Italia STAR e FTSE Italia Small Cap. La società progetta, produce e commercializza prodotti e tecnologie utilizzati nella costruzione e manutenzione di infrastrutture quali: reti elettriche aeree e interrate, linee ferroviarie tradizionali e ad alta velocità, cavi e tubi.

Numa Pelizzoli, HR manager della società, ha dato comunicazione delle prossime selezioni che prevedono l’assunzione di nuovo personale che sarà inserito in area tecnica e in altri settori. Il nuovo personale sarà impiegato presso le proprie sedi situate in Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

Sono ricercati tecnici ed altri profili per coprire posti di lavoro in 3 settori specifici: Energy, Trencher, relativo a scavi e ad operazioni di movimentazione terra, e quelle del segmento ferroviario e del binario.

Figure ricercate in Tesmec



– area pratica

Richiesti operatori per macchine utensili, soprattutto nel settore meccanico, e tecnici montatori di macchine speciali e di componenti meccanici, idraulici ed elettronici.

– assistenza al cliente

Richiesti operatori tecnici, da inserire anche presso cantieri esteri, per svolgere attività di assistenza e supporto ai clienti.

– ricerca e sviluppo e ingegnerizzazione

Richiesti project engineer in ambito elettrico, elettronico e automation ed anche figure di hardware and software test developer.

– digitalizzazione –

Richiesto personale per leggere e interpretare grandi quantitativi di dati per poi restituirli al business aziendale, quali big data engineer, system integrator e data analyst.

Sedi di lavoro

Le sedi di lavoro dove sono richieste le nuove risorse sono Puglia, presso gli impianti di manutenzione e diagnostica della rete ferroviaria Tesmec. Ingegneri presso le sedi di Padova, Fidenza (Parma) e Frosinone. Mentre gli operatori per macchine utensili lavoreranno principalmente in Lombardia, presso gli impianti aziendali situati a Grassobbio (Bergamo) e nella provincia di Lecco.

Il gruppo Tesmec

Tesmec è una azienda attiva nel progettare e commercializzare prodotti, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture legate al trasporto e alla distribuzione di energia, dati e materiali (acqua, petrolio e derivati, gas). L’azienda è suddivisa in 4 settori: Energy stringing, Energy automation, Railway e Trencher e Surface miner. Conta 8 stabilimenti, di cui 6 in Italia, uno in Francia e uno negli USA, ed impiega, attualmente, quasi 1000 dipendenti.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Tesmec visitare la sezione web dedicata alle carriere (Lavora con noi) dell’azienda. Verificare le posizioni aperte e compilare il form per inviare il cv.