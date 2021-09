Le figure professionali con competenze digitali con stipendi alti

L’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha introdotto lo smart working che oggi è diventata una modalità di lavoro molto diffusa.

Tra i benefici del lavoro agile c’è il poter realizzare un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, poiché ci si può organizzare in modo autonomo in merito a tempo e spazio per lo svolgimento del lavoro, con una conseguente diminuzione dello stress da lavoro.

È ovvio, però, che si devono considerare sempre i singoli casi, poiché i benefici derivanti dal lavorare da remoto dipendono anche dalle peculiarità caratteriali individuali: bisogna sempre individuare ciò che funziona meglio per ogni persona.

Non meno importante per garantire una buona riuscita dei risultati lavorativi, inoltre, è l’organizzazione manageriale dell’azienda, che deve garantire ai dipendenti l’accesso in cloud ai documenti e l’utilizzo in sicurezza dei propri dispositivi tecnologici, anche quando tornano sul luogo di lavoro.

La digitalizzazione, quindi, ha ricevuto una spinta importante per il futuro delle aziende. Ecco che molti lavoratori si sono dovuti adeguare e aggiornarsi in competente digitali. Ma questo ha reso molte figure professionali molto richieste e ben pagate.

Come già detto alla luce di queste novità i datori di lavoro pubblici e privati sono alla ricerca di figure specializzate in settore digitale. Le ricerche sono rivolte a laureati e diplomati in possesso di specifici requisiti professionali, ciascuna con specifiche caratteristiche. Per queste figure con competenze digitali sono previsti stipendi fino a 110 mila euro l’anno.

Ecco le figure attualmente ricercate:

esperto di smart mobility;

UI/UX designer;

Service designer;

Affari giuridici (privacy Specialist);

esperto di competenze digitali;

content designer;

esperto/coordinatore di policy e progetti in ambito internazionale;

technical project Manager – Banda Ultra Larga;

Hr subject matter Expert;

esperto di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico;

Consigliere giuridico e affari legali;

product owner;

assistente del Team;

data scientist.

Per coloro che sono in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito “Apply now”, verificare la posizione prescelta e caricare il proprio curriculum vitae.