La lettera di referenze, come richiederla al datore di lavoro

Le lettere di referenze si possono chiedere al datore di lavoro per dimostrare la moralità e l’efficienza lavorativa.

Può essere richiesta nel momento in cui decidiamo di cambiare lavoro. Non tutti lo fanno ma è importante per presentarsi al meglio nel mercato del lavoro. Inoltre possiamo arricchire il nostro curriculum vitae. Ma a chi bisogna rivolgersi? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni necessarie.

Che cos’è la lettera di referenza

La lettera di referenza certifica le competenze e la moralità del candidato. Solitamente viene redatta da un ex datore di lavoro, dal responsabile del personale o anche da un professore che ha avuto modo di collaborare durante il percorso accademico di chi la richiede.

Come chiedere una lettera di referenze?

Non è richiesta dai selezionatori ma se presentata insieme al curriculum può rappresentare un vantaggio per essere inserite nell’azienda. La cosa importante è che le informazioni contenute in esse siano coerenti con quelle del curriculum vitae e che mettano in evidenza le proprie esperienze e competenze.

Quando richiederla

Ogni volta che termina un rapporto professionale sarebbe utile chiedere subito una lettera di raccomandazione dal proprio manager o ex datore di lavoro, soprattutto se c’è stata una buona collaborazione.

A chi rivolgersi

supervisori e dirigenti

riferimenti diversi dal datore di lavoro diretto come clienti o conoscenze commerciali

liberi professionisti con cui si è collaborato

venditori

Le fonti devono essere autorevoli e attestare le capacità nell’ambito professionale.

A chi si devono rivolgere studenti e neolaureati

Una lettera di referenza per l’università è importante. Può servire per accedere a corsi particolarmente prestigiosi, master all’estero o per altre esperienze di formazione.

Può essere rilasciata da un professore ed è utile per posizioni junior.