Magnaghi Aeronautica 100 nuove assunzioni. Come candidarsi

Nuovi posti di lavoro nel Sud Italia nel settore dell’aerospazio. Magnaghi Aeronautica ha annunciato 100 nuove assunzioni. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

L’azienda Magnaghi Aeronautica ha annunciato in un recente articolo pubblicato da Il Mattino di Napoli che presto assumerà 100 dipendenti. La sede dell’azienda è a Napoli e pare che abbia ricevuto un finanziamento da Unicredit per ampliare la sua attività con nuove assunzioni tra Campania e Puglia. Il Piano Industriale prevede l’inserimento di 100 figure professionali.

L’offerta di lavoro

Il programma di assunzioni riguarda il Sud Italia. Il gruppo Magnaghi Aeronautica realizzerà un nuovo progetto di crescita per cui le nuove risorse saranno selezionate tra Campania e Puglia. In queste due regioni il gruppo ha 3 sedi industriali.

Il Piano Industriale

Il gruppo Magnaghi Aeronautica ha ricevuto da Unicredit un finanziamento di 11 milioni di credito per realizzare una maggiore crescita dell’azienda napoletana. La concessione finanziaria permetterà al gruppo di pianificare e portare a termine gli obiettivi del piano industriale 2017 – 2022, che comprendono nuovi investimenti all’estero e un aumento del fatturato.

Opportunità di lavoro

Con i fondi concessi da Unicredit il gruppo Magnaghi Aeronautica realizzerà i progetti di crescita che richiederanno il reclutamento di nuove risorse da inserire nelle sedi industriali della Campania e della Puglia. Le figure ricercate sono tecnici e addetti alla produzione.

L’azienda

Azienda è leader nello sviluppo, certificazione e produzione di sistemi completi di atterraggio e attiva nella produzione di una vasta gamma di sistemi idraulici e di equipaggiamenti in lamiera, sia in alluminio che in acciaio o in titanio.

L’attenzione costante al mantenimento e all’accrescimento delle professionalità interne e la ricerca di nuove tecnologie hanno portato la Magnaghi ad essere presente in molti programmi internazionali (EFA; TORNADO; M346; AIRBUS; BOEING) e allo sviluppo, certificazione e produzione di sistemi completi di atterraggio in piena autonomia, i cui ultimi prodotti sono il Carrello anteriore C27J e i carrelli per elicottero A109 Power. Ciò la porta tra le aziende leader in questo settore, fornendo le maggiori aziende velivoliste ed elicotteriste Italiane e Straniere.

La Magnaghi Aeronautica comprende 7 siti industriali, di cui 3 in Italia, a Napoli (sede centrale), Caserta e Brindisi, e 4 all’estero, in USA e Brasile, per un totale di 800 dipendenti globali.

Come Candidarsi

Per candidarsi è necessario inoltrare la richiesta nella sezione ‘Lavora con noi’ collegandosi al sito del Gruppo, inviare il curriculum vitae online o inviare un’autocandidatura tramite l’apposito form, in vista di prossime selezioni di personale.