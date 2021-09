Ministero per l’innovazione tecnologica: assunzioni di 400 figure professionali

Il Ministero per l’Innovazione Tecnologica si appresta ad assumere centinaia di assunzioni nel settore digitale e precisamente 400 addetti da impiegare nei processi di trasformazione digitale della PA previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) così come pubblicato sul portale web ministeriale.

Per compiere la transizione digitale delle PA, infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto di utilizzare un’unità di supporto. Questo gruppo di lavoro opererà per completare i processi di semplificazione digitale, innovazione e cyber-sicurezza delle Amministrazioni Pubbliche. Una parte dei essi reclutati per il PNRR sarà destinata al Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) del Ministero per l’Innovazione, la struttura incaricata della realizzazione della transizione al digitale.

Tali processi saranno supportati anche da esperti, assunti in qualità di collaboratori per affiancare regioni ed enti locali.

I 405 posti sono destinati in primis a 267 nuovi esperti, da assumere presso il MITD, e altri 70 professionisti al servizio di altre amministrazioni. Saranno costituite in tutto 7 squadre operative che supporteranno le PA e l’organizzazione centrale dei progetti legati al PNRR.

Oltre a queste assunzioni, è prevista l’assunzione di 67 unità da impiegare presso l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) che svolgeranno compiti di supporto e monitoraggio alle attività connesse al PNRR.

Attuelmente il Ministero dell’Innovazione Tecnologica sta selezionando 11 esperti in vari settori, da impiegare forse per le attività legate al PNRR.

Le assunzioni verranno effettuate con contratti di lavoro a tempo determinato con una durata massima di 36 mesi e devono concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Le 400 assunzioni previste dal MITD rientrano nel piano di reclutamento PNRR previsto dal Governo. Con il decreto sul reclutamento della PA sono state autorizzate, infatti, 24000 assunzioni di personale per il Piano. L’obiettivo è rispondere al meglio alle esigenze di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle ricerche di personale (Lavora con noi) sul sito web ministeriale ove è possibile visionare le posizioni aperte e inviare il cv per candidarsi a quelle di interesse, compilando l’apposito form online.