Nuove offerte di lavoro in Eni: Come candidarsi alle selezioni

Eni ha pubblicato nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati. Vediamo tutte le informazioni e come partecipare alle selezioni.

Eni, azienda leader nel settore energetico ha pubblicato nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati. Vediamo come si svolgono le selezioni, come inviare la domanda e le posizioni disponibili.

L’azienda ENI

Eni, gruppo leader nel settore energetico, è una compagnia italiana presente in tutto il mondo. Opera in 67 Paesi con oltre 30.000 donne e uomini che lavorano in tutto il mondo. Un’anteprima delle principali attività tra esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica, insieme ai capisaldi su cui si basa il lavoro del gruppo e i valori a cui si ispirano le loro azioni. E’ un’azienda in continua espansione e alla ricerca continua di nuovo personale.

Offerte di lavoro in ENI



Attualmente il Gruppo è alla ricerca di nuove risorse da inserire nelle sedi di Lombardia, Piemonte e Lazio. Inoltre è in cerca di laureati da inserire in percorsi formativi da svolgere a Milano. Ecco le figure ricercate:

ESPERTO PROCESSI E BEST PRACTICES – San Donato Milanese (Milano)

Si cercano laureati in Economia, Scienze Politiche e Ingegneria Gestionale, con 5 anni di esperienza. Disponibili a trasferte e avere un’ottima conoscenza di Excel, Powerpoint e Word.

RICERCATORE NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DELLE FILIERE AGRO INDUSTRIALI – Novara

Ricercati laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie con 3 anni di esperienza. Conoscenza dell’Inglese e disponibili a trasferte.

PRODUCT MARKETING MANAGER – San Donato Milanese

Candidati con laurea in Marketing o Economia e 3 o 4 anni di esperienza. Conoscenza di Office.

ANALISTA COMPLIANCE BUSINESS SUPPORT OIL & SHIPPING – San Donato Milanese

Richiesta Laurea in Ingegneria o Economia e 1 o 2 anni di esperienza. Conoscenza della lingua inglese.

ADDETTO MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE – Crescentino (Vercelli)

Profilo idoneo per diplomati con esperienza minima di tre anni. Manutenzione degli impianti elettrico e strumentale.

Candidati per la sede di San Donato Milanese:

SEDE DI SAN DONATO MILANESE (Milano)

Addetto Data Quality;

Data Governance Specialist;

Addetto Adempimenti Accise;

Specialista Cyber Security;

Addetto alla Gestione e Ottimizzazione dei Processi di Customer Service;

Analista Compliance Business Support;

Addetto Attività Pricing;

Addetto Business Development;

Ingegnere di Manutenzione;

Addetto Comarketing;

Data Scientist;

Esperto Sostenibilità di Prodotto;

Professional Business Development Energy Solutions.

SEDE DI TORTONA (Alessandria)

Addetto alla Fermentazione;

Addetto Characterization & Analitics;

Operatore Impianto Pilota Rivalta;

Operatore Elettrostrumentale Impianto Pilota Rivalta

Eni apre a nuove opportunità di lavoro a tutti i giovani talenti e svolge una intensa attività di orientamento e promozione delle opportunità professionali attraverso job meetign e career day presso università e scuole secondarie di secondo grado.

Le selezioni sono organizzate in varie fasi. La prima riguarda la valutazione del CV. Successivamente il candidato è invitato a sostenere dei colloqui.

Come candidarsi

Accedere dal sito web aziendale alla sezione Eni lavora con noi. Verificare le posizioni lavorative disponibili e cliccare su quella di interesse e registrare il curriculum vitae nell’apposito form.