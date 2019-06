Nuove opportunità di lavoro in Texa. Come candidarsi

Arrivano nuove opportunità di lavoro per i giovani in Veneto e Piemonte con Texa che ha aperto nuove posizioni. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni e come candidarsi.

Texa ha pubblicato nuove offerte di lavoro per le sedi in Veneto e Piemonte. L’azienda progetta e produce strumenti diagnostici per veicoli ed è in espansione per cui assume nuovo personale. Vediamo tutte le informazioni necessarie per candidarsi.

Texa SpA

TEXA è oggi tra i leader mondiali nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici multimarca, analizzatori per gas di scarico, stazioni per la manutenzione dell’aria condizionata e dispositivi per la telediagnosi, destinati ad autovetture, moto, camion, imbarcazioni e mezzi agricoli.

E’ presente in tutto il mondo con una capillare rete di distribuzione, impegnando circa 640 persone, di cui circa 400 nella sede principale di Monastier di Treviso, dove tutti i prodotti della gamma sono progettati, ingegnerizzati e costruiti.

Il nuovo stabilimento TEXA, inaugurato nel 2012, si sviluppa su 30.000 mq coperti in un’area di oltre 100.000 mq e rappresenta un vero monumento contro la delocalizzazione e la spersonalizzazione del lavoro, con un continuo alternarsi di avanzatissimi luoghi di lavoro e centri di aggregazione legati nella filosofia e nell’architettura alla tradizione locale. E’ in crescita e necessita di nuovo personale per le prossime sedi.

Offerte di lavoro in Texa SpA

I candidati devono essere diplomati e laureati. Sono previsti stage e si richiede la conoscenza della lingua inglese. Ecco le posizioni disponibili:

SEDE DI MONASTIER DI TREVISO – ADDETTO CONTABILITA’ FORNITORI – CICLO PASSIVO

Si cercano diplomati in Ragioneria o laureati in Economia Aziendale o Economia e Commercio, con esperienza da 3 a 5 anni. Conoscenza dei principi di contabilità generale, della normativa fiscale relativa alla contabilità fornitori e la fatturazione elettronica. Oltre ad Office, in particolare Excel, e di un sistema gestionale ERP.

MECHANICAL TEST ENGINEER

Richiesta laurea in Ingegneria Meccanica e 3 anni di esperienza in ruoli simili e conosce il disegno tecnico, software di modellazione 3D e i principali strumenti di laboratorio.

STAGE QUALITY ASSURANCE AND CUSTOMER CARE

Stage per un neolaureato o laureando ad indirizzo scientifico statistico. Conoscenza dei principali standard certificativi per le aziende e il pacchetto Office.

Altri profili disponibili

Addetto Firmware – laurea in Ingegneria Informatica o Elettronica, o simile;

Formatore Tecnico TexaEdu – diploma di Perito Meccanico o Elettronico, o laurea a indirizzo meccanico, elettronico o meccatronico;

Sviluppatore Servizi e Tecnologie Cloud – diploma di Perito Informatico o laurea in Informatica;

Progettista Hardware Senior E-Power Train – laurea in Ingegneria Elettronica o equivalente;

Project Manager – laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale ad indirizzo informatico o simile;

Sviluppatore C++ – diploma informatico o laurea in Informatica/Ingegneria Informatica;

Addetto Marketing – laurea in Marketing e Comunicazione, Economia Aziendale o discipline simili;

Addetto Modellazione Magnetica e Calcoli (Neolaureato) – laurea in Ingegneria Elettrica o simile;

Commerciale per Grandi Clienti – diploma o laurea, preferibilmente con indirizzo economico;

Test Engineer E&D GE – laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica (preferibile) oppure in Scienza dell’Informazione;

Sviluppatore C# – diploma o laurea in materie informatiche;

FW Developer – laurea in Ingegneria Elettronica;

Sviluppatore Android – diploma di Perito Informatico o laurea ad indirizzo Informatico o esperienza equivalente;

Full Stack Developer – diploma di Perito Informatico o simile/laurea in Ingegneria Informatica;

Progettista HW – in Ingegneria Elettronica indirizzo industriale, telecomunicazioni o simile;

Addetto Test e Validazione SW Mobile – diploma di Perito Informatico;

Addetto Test e Validazione SW – diploma di Perito Informatico.

ALTRE SELEZIONI IN CORSO

Progettista Senior di Meccatronica – diploma o laurea in Meccanica, Meccatronica, Aerospaziale o simile;

Progettista Senior di Architetture – diploma o laurea in Elettronica, Meccatronica o simile;

Progettista Senior Firmware – diploma o laurea in Informatica, Elettronica, Meccatronica o similare;

Specialista Senior di Testing HW/SW – laurea in Elettronica, Telecomunicazioni, Informatica o materie simili;

Progettista Senior di Layout PCB – diploma o laurea in Elettronica.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni per essere assunti in Texa è necessario registrarsi nella pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Texa “Lavora con noi”, e inviare il cv tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato, specificando in oggetto la posizione interessata.