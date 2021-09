Offerte di lavoro Arval e come candidarsi

Arval offre nuove opportunità di lavoro per i giovani. Vediamo come candidarsi per le selezioni.

Il Gruppo Arval è attivo nel settore del noleggio auto. La società è collegata al Gruppo BNP Paribas e in questo momento seleziona personale per assunzioni e stage in Italia. Vediamo come candidarsi.

Il Gruppo Arval

Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 228.000 veicoli a livello nazionale e più di 50.000 clienti e, da 25 anni, è il leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità. Grazie a un’eccellente qualità del servizio e a una struttura commerciale che pone il Cliente al centro, Arval punta da sempre a offrire soluzioni di mobilità innovative ai propri Clienti: utenti privati, professionisti, PMI e grandi aziende internazionali che cercano la soluzione perfetta per ottimizzare la propria mobilità o quella dei loro collaboratori. Arval conta oltre 7.200 dipendenti a livello globale, e vanta una flotta di oltre 1 milione di veicoli, di cui 200Mila a livello nazionale.

Offerte di lavoro Arval

Le offerte di lavoro Arval sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera che a giovani senza esperienza. Infatti sono disponibili tirocini e stage che prevedono rimborsi. Le principali aree di inserimento sono: finance & accounting, operations, sales (vendite, commerciale), customer service, marketing e comunicazione, risorse umane, funzioni di staff.

Figure ricercate

Data analyst Support stage – Firenze;

Customer Care Support stage – Milano;

Stage Data Gate CDI Support – Milano;

Stage Credit Analyst Retail – Milano;

Stage Customer Care – Firenze;

Sales Support – Roma;

Sales Consultant – Milano;

Data Operator Support – Firenze;

Software Architect – Firenze.

Recruiting online

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento del personale, il portale web dedicato alle carriere, Arval Lavora con noi, sul quale vengono pubblicate le offerte di lavoro attive.

Come candidarsi

Oltre alla possibilità di candidarsi tramite il recruiting online gli interessati alle assunzioni Arval possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Arval Lavora con noi, e registrare il cv nell’apposito form online.