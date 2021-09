Offerte di lavoro Google in Italia: come candidarsi

Arrivano nuove offerte di lavoro Google infatti sono partite le selezioni per assunzioni e stage in Italia. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi.

Gruppo Google

Google Search è un motore di ricerca per Internet sviluppato da Google LLC. Oltre a catalogare e indicizzare le risorse del World Wide Web, Google Search si occupa di foto, newsgroup, notizie, mappe (Google Maps), email (Gmail), shopping, traduzioni, video e altri programmi creati da Google.

È il sito più visitato al mondo, talmente popolare che svariate lingue hanno sviluppato nuovi verbi denominali a partire dal suo marchio, con il significato di cercare con Google o, più in generale, con quello di cercare sul web, tra i quali l’inglese to google. In determinate date il caratteristico logo cambia, anche in versione interattiva o animata, per celebrare particolari ricorrenze legate al giorno; il logo in questo caso viene chiamato doodle.

È una delle più importanti aziende informatiche statunitensi, nonché una delle più grandi aziende a livello globale con capitalizzazione azionaria di più di un bilione di dollari (mille miliardi di dollari). Possiede oltre 70 uffici in 50 paesi e ha alle proprie dipendenze 114.096 persone.

Assunzioni Google in Italia

Le offerte di lavoro Google sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera. Si cercano figure junior, principalmente laureati, oppure figure senior che abbiano già maturato esperienze. Ci sono opportunità anche per i giovani senza esperienza che vengono inseriti in azienda attraverso appositi programmi di tirocinio. I candidati selezionati vengono inseriti, solitamente, nelle aree Amministrazione, Business Strategy, IT & Data Management, Marketing e Comunicazione, User Experience & Design, Vendite, Finanza e Legale, in ambito tecnico e in altri settori.

Profili disponibili

MILANO

Google Workspace Sales Specialist, Public Sector;

Network Deployment Engineer;

Product Lead, Strategy and Operations, Go-To-Market (Italian, English);

Publisher Solutions Consultant, gTech;

Sales Strategy and Operations Associate, Google Cloud (Italian);

Senior Principal Architect, Retail, Google Cloud;

Solutions Architect, Databases, Google Cloud;

Technical Program Manager, Data Center Colocation Operations.

ROMA

Principal Sovereignty Architect, Google Cloud;

Sales Engineer, Smart Analytics, Google Cloud;

Senior Analyst, Strategic Outreach and Engagement (Spanish, Italian).

ALTRE SEDI

Customer Engineer, Security, Global Public Sector – Milano, Roma;

Data Center Technician – Torino;

Sales Engineer, Infrastructure Modernization, Google Cloud – Milano, Roma;

Specialist Customer Success Manager, Google Workspace – Milano, Roma.

Tirocini

Al momento sono attivi due tipologie di tirocini Google: Internship in Engineering & Tecnology e Internship Business. I tirocinanti vengono inseriti in diverse aree aziendali, ad esempio Business, Legal ed MBA. I percorsi di formazione e lavoro hanno una durata variabile, dalle 12 alle 14 settimane, a seconda della posizione.

Gli stagisti devono essere studenti di un corso di Laurea o Master e mantenere tale status per l’intera durata del tirocinio.

Settori di inserimento

Engineering & Technology;

Sales, Service & Support;

Marketing & Communications;

Design;

Business Strategy;

Finance;

Legal;

People;

Facilities.

Recruiting Google

Sul sito Google.com c’è un’apposita sezione web dedicata al recruiting. Registrarsi sulla piattaforma e inserire il curriculum vitae nel data base aziendale. La registrazione è totalmente gratuita e, una volta effettuata, permette di disporre di un propria area utente.

Selezione

Si parte con la valutazione della candidatura inviata e i colloqui, che possono svolgersi telefonicamente, in videoconferenza o in presenza. Le interviste a distanza possono durare da 30 a 60 minuti, mentre, in media, quelle on site vanno dai 30 ai 45 minuti.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Google visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Google Lavora con noi e inviare il cv tramite l’apposito form.