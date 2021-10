Offerte di lavoro Hilti, come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alle selezioni del Gruppo Hilti specializzato in soluzioni per professionisti dell’edilizia. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Il Gruppo

Hilti Corporation, Hilti Aktiengesellschaft o Hilti AG, conosciuta anche come gruppo Hilti, è un’azienda che sviluppa e produce prodotti per aziende edili, primariamente per utenti professionisti. L’azienda fu fondata nel 1941 dall’ingegnere Martin Hilti e dal fratello Eugen ed ha sede a Schaan, in Liechtenstein.

L’istituzione di aziende come le Hilti fu progettata e realizzata per dare una solida base produttiva all’economia del principato. L’azienda è comunque decentrata con direzioni autonome nei vari paesi dove opera.

Hilti conta oltre 25.000 dipendenti (nel 2010: 20.305) distribuiti in oltre 120 paesi. L’utile netto è stato di 97 milioni di euro nel 2011, (142 milioni di euro nel 2010) e le vendite nette a 4 miliardi CHF.

Vendite

I prodotti sono venduti attraverso propri consulenti, telefono / fax, on line attraverso il sito web Hilti e attraverso i propri negozi, chiamati Hilti Center. In Germania ha anche un accordo con le catene di vendita al dettaglio Raab Karcher materiali, in cui vi è poco di nome ProShops Centro Hilti Hilti. I prodotti sono venduti principalmente a persone con una licenza commerciale. Un servizio speciale è il Fleet Management Hilti, in cui il cliente non deve acquistare le attrezzature, ma può essere affittato per un prezzo fisso mensile (comprese tutte le spese di riparazione e manutenzione).

Offerte di lavoro Hilti

In questo periodo Hilti selezione nuove. Sono disponibili posti di lavoro in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Trentino Alto Adige. Si ricercano laureati, professionisti e studenti, da inserire nelle aree Customer Services, Finanza & Controlling, Information Technology, Ingegneria, Logistica, Marketing, Project Management, Quality Management, Vendite.

Figure ricercate

SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

Customer Consultant Specialist;

General Ledger Team Member;

Lead Engineer;

PMO Proposal & Large Order Directive Specialist;

Process Quality Expert;

Procurement Project Manager;

Senior Purchase-to-Pay Specialist;

Stage IT Support Specialist E4;

Technical Engineer.

ALTRE SEDI

Account Manager – Udine, Genova, Savona, Ventimiglia (Imperia), Asti, Cuneo, Avellino e provincia, Brunico (Bolzano), Merano (Bolzano), Napoli, Roma, provincia di Milano e Monza Brianza;

Account Manager E&I Machinery – Torino;

Account Manager Energy – Catania, Napoli e sud Italia;

Account Manager Shipbuilding – Campania e Sicilia;

Field Engineer – Milano, Napoli, Padova;

Hilti Store Representative – Catania;

Logistics Internship – “Installation Business” Project – Carpiano (Milano);

National Specifier Engineer – Nord Italia;

Prefabrication Coordinator – Carpiano (Milano);

Regional Process Manager – Carpiano (Milano);

Ventilated Facade Business Developer – Milano;

Warehouse Team Member – Carpiano (Milano).

GRADUATE PROGRAM HILTI

Sono attive anche selezioni rivolte a laureati in Ingegneria Civile, Edile, Gestionale o Meccanica, o in materie economiche, da inserire in un programma di formazione e lavoro della durata di 18 o 24 mesi. I requisiti sono doti comunicative ed essere disponibili alla mobilità nazionale ed internazionale. L’aver conseguito un Master o un MBA costituisce requisito preferenziale.

Lavoro estero

Sono molto numerose le offerte di lavoro Hilti presso le sedi estere del Gruppo. Attualmente sono oltre 1304 le ricerche in corso, per assunzioni e tirocini.

Si ricerca personale anche in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Hong Kong, Ungheria, India, Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Liechtenstein. E ancora Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Polonia, Portogallo, Qtar, Romania, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Sud Corea, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

Tra i settori di inserimento ci sono le aree Sales, Marketing, Ingegneria, R&D e IT. Non mancano le opportunità anche in ambito HR, Logistica, Finanza & Controlling, Produzione, Customer Sevice, Acquisti, Retail, Servizi tecnici e in altri settori.

Stage e formazione per i giovani

Hilti offre opportunità di esperienza lavorativa per i giovani, soprattutto per studenti e laureati. Per i neolaureati, ad esempio, è disponibile il GROW @ Hilti. Si tratta del Graduate Program del Gruppo, un percorso della durata di 1 o 2 anni.

Settori di inserimento

Vendite;

Ingegneria;

Marketing;

Finanza;

Risorse Umane;

Logistica.

Selezione

Le selezioni iniziano con lo screening delle candidature pervenute. In seguito i candidati sono chiamati per una prima intervista telefonica. L’iter prosegue con l’invito a sostenere un colloquio di persona.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Hilti visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo (Hilti lavora con noi). Dalla stessa è possibile candidarsi, registrando il cv nell’apposito form online.