Offerte di lavoro Ikea. Come candidarsi

Ikea cerca personale in Italia da inserire nelle varie sedi distribuite sul territorio. Vediamo le posizioni aperte e come candidarsi.

Ikea leader nel settore dell’arredamento low cost, cerca personale in Italia. Sono aperte nuove offerte di lavoro e di stage. Vediamo tutte le posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi.

Il gruppo Ikea

Ikea è un’azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa. È presente con 345 centri di vendita in 42 paesi, gran parte dei quali in Europa, dove realizza il 70% del suo fatturato.[5] Gli altri centri di vendita si trovano negli Stati Uniti d’America, Brasile, Canada, Asia, Emirati Arabi Uniti e Australia e Marocco. Ikea in Italia ha 22 punti vendita.

Inoltre l’Italia è il terzo paese, dopo Cina e Polonia, da cui Ikea acquista le materie prime utilizzate per la produzione degli arredi: sono infatti 24 le aziende tricolori da cui Ikea si approvvigiona (l’8% dei suoi acquisti, che diventa il 34% per quanto riguarda le cucine) tra cui Friul Intagli Industries Spa (Gruppo Maccan), Natuzzi, Elica, Manuex, Paini rubinetterie.

Questo è il dettaglio della presenza di Ikea nelle regioni d’Italia:

Le figure ricercate

Addetto alla manutenzione Part time – Parma;

Addetto Logistica – Categorie Protette, art.18 – Afragola (Napoli);

Addetto vendita Part time – Cagliari;

Addetto Vendite – Categorie protette L. 68/99 Art. 18 – Catania;

Cassiere/a Part time – Pescara;

Country Accounting & Reporting Team Leader – Carugate (Milano);

Facility and Maintenance Specialist – Pisa;

Legal Specialist – L.68/99 Categorie Protette – Carugate (Milano);

Marketing Leader Shopping Centre – Villesse (Gorizia);

Meeting Place Sales Specialist – Roncadelle (Brescia);

Operational Risk Management Coordinator – Distribution Center – Piacenza;

Store Operations Manager – Roma.

Stage

Per i laureati sono disponibili stage anche a candidati con titoli di studio in visual merchandising, design industriale o altre discipline artistiche. Generalmente sono retribuiti, prevedono un rimborso spese e l’accesso gratuito al ristorante interno al punto vendita di riferimento.

Elenco dei tirocini attivi in questo periodo

Addetto alle Vendite e alla Progettazione – Genova, Parma;

Addetto Vendita – Pescara;

Allestimento – Rimini;

Area Customer Relation – Carugate (Milano);

Area Food – Camerano (Ancona), Parma;

Area Logistica – Camerano (Ancona);

Area Ristorazione – Supporto Cuochi – Villesse (Gorizia);

Business Navigator – Genova;

Consulenza/Area Progettazione – Salerno;

Distribution Unit Manager – Piacenza;

Flow & Capacity Planning – Carugate (Milano);

Food – Piacenza;

Gestione Resi – Camerano (Ancona);

HR Planning – Salerno;

Logistics Order Flow Administration – Carugate (Milano);

Loyalty – Roncadelle (Brescia);

People Planning (HR) – Genova, Collegno (Torino);

Progettazione e Vendita – Carugate (Milano), Corsico (Milano), Padova;

Quality Analyst – Corsico (Milano);

Sales & Supply Chain – Napoli;

Sales – Casalecchio di Reno (Bologna);

Stock Controlling /Area Food – Villesse (Gorizia);

Visual Merchandiser – Collegno (Torino).

Le principali aree di inserimento sono le seguenti:

Customer Relations;

Information Technology (IT);

Marketing;

Risorse Umane;

Ristorante;

Acquisti;

Finance e Business;

Logistica;

Vendite;

Design e Sviluppo del prodotto;

Comunicazione e Interior Design;

Sostenibilità e TQE.

Contratti di lavoro

Ikea propone assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, su turni. Per i giovani senza esperienza sono previsti programmi di inserimento e stage con rimborso spese. Previsti part time che permettono di conciliare lavoro e famiglia. Lo stipendio varia in funzione del ruolo.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Ikea, stage e tirocini visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Ikea “lavora con noi”. Dalla stessa è possibile accedere all’elenco delle ricerche in corso e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form online, per rispondere a quelle di interesse, o compilare il modulo per l’autocandidatura.