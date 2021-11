Offerte di lavoro in ATM, come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alle selezioni indette da ATM. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi alle posizioni aperte.

ATM S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi, è una Società per Azioni interamente partecipata dal Comune di Milano, che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano e in 46 comuni della città metropolitana. Gestisce, inoltre, il controllo della sosta su strada, i parcheggi di interscambio, il servizio di bike sharing “BikeMi”, il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (“SCTT”) e le zone a traffico limitato “Area B” e “Area C” del capoluogo lombardo.

L’Azienda gestisce: le 4 linee della metropolitana milanese, le 19 linee della rete tranviaria urbana, le 4 linee della rete filoviaria milanese, la funicolare Como-Brunate, il MeLA per l’ospedale San Raffaele e 160 linee autobus (a cui si aggiungono 15 linee del servizio Radiobus di Quartiere). Tramite le proprie società controllate gestisce inoltre la metropolitana di Copenaghen e il servizio di trasporto pubblico nell’area settentrionale della città metropolitana di Milano e in parte della provincia di Monza e della Brianza, operato tramite Nord Est Trasporti.

Impiega 10.275 persone. Nel 2020 ha trasportato 421,7 milioni di passeggeri, numeri dettati dall’evoluzione della pandemia COVID-19, impiegando 10.364 persone.

Figure ricercate

OPERATORE POSTO CENTRALE LINEE METROPOLITANE AUTOMATICHE

La figura cercata possiede la patente di guida B e ha conseguito un diploma, preferibilmente a indirizzo tecnico, o una laurea triennale. Conosce i fondamentali dell’Elettrotecnica e i principali applicativi informatici.

INGEGNERE DI MANUTENZIONE

Richiesta laurea in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Trasporti, Elettronica o Elettrica. Inoltre, bisogna conoscere bene i metodi di analisi dei guasti, i parametri RAMS e SAP.

BID ASSISTANT & MARKET ANALYZER

Richiesta laurea in materie tecnico-scientifiche, o formazione equivalente, e la conoscenza fluente della lingua inglese.

STAGE AREA INGEGNERIA ROTABILI

Il tirocinio in ATM è rivolto a laureati magistrali in Ingegneria Meccanica, che conoscano il pacchetto MS Office e AutoCAD. E’ gradita capacità di comprensione di Documenti Tecnici di rotabili ferroviari.

TECNICI SALA OPERATIVA H24

Richiesto diploma quinquennale ad indirizzo telecomunicazioni, elettronica, informatica, elettrotecnica e il possesso della patente di guida B. per candidarsi occorre avere conoscenze in ambito sistemi di supervisione SCADA, ATS, NMS e VMS, comunicazioni integrate e infrastrutture informatiche fisiche e virtuali, sistemi operativi Windows e Linux, e pacchetti software Microsoft.

TECNICI MANUTENTORI IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE

Richiesto attestato professionale o diploma di perito elettrico, elettrotecnico, elettronico o elettromeccanico. Devono possedere il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato ai sensi del DPR n. 1767 del 24/12/1951 rilasciato dal Prefetto in corso di validità e abilitazione PES e PAV per la sicurezza nei lavori elettrici come previsto dalla norma CEI 11-27. Inoltre devono saper leggere e comprendere schemi elettrici, oleodinamici, meccanici e specifiche tecniche inerenti agli impianti montascale, scale mobili, ascensori e conoscere le norme tecniche UNI EN 81-40, UNI EN 81-20, 81-50, 81-28, 81-70, 81-71, 81-80, 13015, CEI EN 60204, DPR n. 162 del 1999 e s.m.i., D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, Direttiva 2014/33/UE.

CONDUCENTI DI LINEA CON ESPERIENZA

Richiesti diplomati con la patente di guida di categoria D/DE e la Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (CQC). Possiedono pluriennale esperienza maturata in società di TPL o nel settore Gran Turismo.

CONDUCENTI DI LINEA PART TIME

Richiesti diplomati, in possesso della patente D/DE e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone. Si richiedono la disponibilità al lavoro su turni rotativi, anche notturni e festivi, e la conoscenza della lingua inglese.

CONDUCENTI NORD EST TRASPORTI – GRUPPO ATM

Per diplomati con patente DE e carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone. Devono possedere anche la carta tachigrafica e avere esperienza di guida maturata in società di TPL o nel settore Gran Turismo.

ALTRE OFFERTE DI LAVORO

Responsabile Unità Direzione Lavori;

Ingegnere Assistente CSP CSE;

Production Manager;

OT System Administrator;

Senior Railway Signalling System Engineer;

Cybersecurity System Administrator;

System Administrator Posta Elettronica Office 365;

Citrix System Administrator;

Ingegnere Progettazione Rotabili Ferro;

Manutentore Autobus – NET s.r.l.;

Progettista Junior Impianti di Armamento;

Capo Servizio Funicolare Como Brunate;

Manutentori Rotabili Ferro;

Conducenti Mezzi Eccezionali Rail Diagnostics;

Tecnici Impianti di Segnalamento Ferroviario;

Operatore Manutenzione Scambi Tranviari;

Tecnico Trazione;

Tecnico Elettromeccanico dei Sistemi di Alimentazione.

Formazione

L’azienda offre percorsi formativi per tutti i ruoli con particolare attenzione ai giovani neolaureati, per i quali è stato ideato ‘Espressioni Giovani‘. Si tratta di un percorso di formazione, training on the job, Development Center, affiancamento e tutorship finalizzato all’assunzione.

Selezioni

E’ prevista una prima valutazione delle candidature pervenute online: i candidati il cui profilo corrisponde ai requisiti richiesti per la posizione da coprire vengono contattati per un colloquio telefonico o asincrono (registrazione di una video intervista) e successivamente ci sarà un’intervista attitudinale e motivazionale. A questa fase seguono poi colloqui tecnici, prove pratiche e visite mediche. Il percorso si conclude con la proposta contrattuale.

Come Candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni ATM e alle offerte di lavoro gli interessati possono accedere alla pagina dedicata alle posizioni aperte dell’Azienda Trasporti Milanesi, ATM Lavora con noi, e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form online.