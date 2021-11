Offerte di lavoro Lavazza, come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alle selezioni della nota azienda Lavazza che è alla ricerca di figure professionali. Vediamo tutte le notizie e come candidarsi.

Il gruppo Lavazza

La Luigi Lavazza S.p.A. è un’azienda italiana produttrice di caffè tostato fondata nel 1895 a Torino da Luigi Lavazza con circa duemilasettecento dipendenti nel 2009, diventati 4 mila nel 2017 in seguito alle varie acquisizioni. I dipendenti sono distribuiti in diverse sedi di via Bologna a Torino, nello stabilimento di strada Settimo (a Settimo Torinese, Torino) e negli stabilimenti controllati dalle consociate estere. In via Bologna angolo corso Palermo, nel quartiere Aurora di Torino è stato inaugurato nel 2018 il nuovo Centro Direzionale Lavazza denominato “Nuvola”.

Nel 2017 i ricavi hanno toccato i 2 miliardi con un aumento del 6,3%, l’Ebidta è a 200,8 milioni (+12,5%), l’Ebit a 67 milioni (+8,5%), l’utile è di 44,7 milioni. L’export incide per il 63%. La Luigi Lavazza S.p.A. è presente in oltre 90 Paesi con più di 20 sedi e stabilimenti in Italia e nel resto del mondo.

A Torino, in via Bologna è stata inaugurata nel 2018 la Nuvola, il nuovo centro direzionale Lavazza con annesso museo aziendale; il progetto è opera di Cino Zucchi Architetti ed è al centro della qualificazione del quartiere Aurora. Oltre a Torino, Luigi Lavazza S.p.A. possiede altre 12 sedi europee ed è presente anche negli Stati Uniti, in Australia, Sud America, India (con due sedi) e Marocco.

Offerte di lavoro

Le offerte di lavoro Lavazza rappresentano una nuova opportunità per i giovani che sono alla ricerca di un lavoro. Infatti periodicamente l’azienda annuncia selezioni per nuove assunzioni. Al momento ecco le figure ricercate.

Brand Management Internship;

Consumer Experience Specialist;

Discovery & Innovation Technologist;

Food Technologies Internship;

Global OCS/ Vending Trade Marketing Specialist;

Health Safety & Environment Internship;

In store account;

Lavazza HQ Internship;

Out of Italy Credit Specialist;

Product Manager (Maternity Cover).

Lavazza cerca anche personale per le sedi estere:

Account Manager – Australia;

AR TPM Supervisor – Stati Uniti;

Area Business Manager – VIC – Australia;

Barista Trainer – Germania;

Commercial Analyst (Retail) – Australia;

Customer Service Clerk – Germania;

Customer Service Specialist (RTM – West) – Stati Uniti;

Digital Marketing Manager – Germania;

Distributor Manager – Stati Uniti;

Drinks Analyst – Stati Uniti;

Enterprise Analytics & Reporting Analyst – Stati Uniti;

Indirect Buyer – Stati Uniti;

Key Account Manager – Estonia e Germania;

R&D Engineer – Process Engineer – Stati Uniti;

Regional Sales Manager – Stati Uniti;

Revenue Growth Manager – Germania & Austria;

SAP Business/System Integration Analyst (Supply/Production Planning) – Stati Uniti;

Senior General Accounting and Fixed Assets Analyst – Stati Uniti;

Studiejob i Retail Marketing – Danimarca;

Territory Manager – DC – Stati Uniti;

Trade Marketing Manager – Australia.

Recruiting

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di recruiting del personale la sezione Lavazza Lavora con Noi del portale web www.lavazza.it, nella quale vengono pubblicate le posizioni aperte per lavorare in Lavazza. Attraverso la piattaforma, è possibile prendere visione delle opportunità professionali disponibili, inserire il curriculum vitae nel data base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Lavazza gli interessati sono invitati a visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Lavazza Lavora con noi, e registrare il cv nell’apposito form online.