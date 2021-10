Offerte di lavoro Leroy Merlin, come candidarsi

Leroy Merlin offre nuove opportunità di lavoro nella GDO e seleziona personale per assunzioni in Italia. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi.

Leroy Merlin

Leroy Merlin è un’azienda francese operante nella grande distribuzione, specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno.

Leroy Merlin fa parte della galassia di Groupe ADEO, che riunisce altri marchi, tra i quali Aki, Bricocenter, Bricoman, Dompro, Weldom e i più recenti Zodio e Kbane. Groupe ADEO è il primo player francese nel mercato internazionale del bricolage e del fai-da-te, al primo posto in Europa e al terzo posto nel mondo.

Attualmente il marchio Leroy Merlin è diffuso in prevalenza alcuni Stati dell’Unione Europea, con prevalenza in Francia.

Leroy Merlin Italia Srl ha 48 punti vendita in Italia e un fatturato di 1,5 miliardi di euro, con 6.720 collaboratori, il 99% dei quali è anche azionista dell’azienda, e il 91% a tempo indeterminato. I punti vendita Leroy Merlin hanno superficie da 6.000 m² a 17.000 m² ( Il punto vendita di Assago, è il più grande d’Italia) e sono situati nelle vicinanze dei grandi agglomerati urbani.[6] Per paragone, nel 2008 Leroy Merlin Italia aveva 2.464 dipendenti distribuiti in 20 negozi e con un fatturato di 0,55 miliardi, mentre nel 2012 la società aveva più che duplicato i tre fattori con 1,27 miliardi di fatturato, 5.328 dipendenti e 46 negozi.

Oggi, Leroy Merlin Italia srl risulta ancora l’unica succursale di Leroy Merlin, essendo una società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SIB – Società Italiana Bricolage S.p.A.; essa, infatti, nasce grazie alla necessità di entrare nel mercato italiano tramite l’inglobamento di altre catene esistenti, e non tramite investimenti diretti nell’apertura di nuovi punti vendita.

Offerte di lavoro

Le selezioni sono rivolte a professionisti esperti in vari settori e a candidati anche senza esperienza, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e stage.

Figure ricercate

CONSIGLIERI DI VENDITA

Sedi di lavoro: Emilia Romagna (Bologna, Piacenza), Friuli Venezia Giulia (Udine), Lazio (Roma, Ciampino), Liguria (Genova), Lombardia (Brescia, Rozzano, Nova Milanese, Agrate, Solbiate Arno, Pavia, Brescia, Busnago, Lissone, Pantigliate, Curno, Corsico), Piemonte (Torino), Puglia (Bari, Casamassima), Toscana (San Giovanni Teatino, Livorno), Veneto (Verona, Marcon, Treviso, Marghera)

HOSTESS / STEWARD RELAZIONE CLIENTE

Sedi di lavoro: Palermo, Brescia, Verona, Roma, Bari, Collegno (Torino), Rozzano (Milano), Livorno, Corsico (Milano), Busnago (Milano), Baranzate (Milano), Torino, Solbiate Arno (Varese), Bologna, Udine, Marcon (Venezia), Savignano sul Rubicone (Rimini), Pantigliate (Milano), Carugate (Milano)

Requisiti: diplomati a indirizzo tecnico professionale o, preferibilmente, laureati. 3 anni di esperienza pregressa nel settore Retail o GDO.

VENDITORI SPECIALISTI

Sedi di lavoro: Campania (Torre Annunziata), Emilia Romagna (Bologna, Casalecchio, Savignano sul Rubicone, Piacenza), Friuli Venezia Giulia (Udine), Lazio (Roma, Ciampino), Lombardia (Busnago, Brescia, Carugate, Rozzano, Baranzate, Milano, Solbiate Arno, Lissone, Pantigliate, Nova Milanese, Corsico), Marche (Ancona), Puglia (Bari, Casamassima, Mesagne), Sicilia (Palermo, Catania), Toscana (Livorno, Campi Bisenzio), Veneto (Verona, Treviso, Marcon)

Requisiti: laureati in Architettura o Interior Design, preferibilmente, e a Geometri, Venditori e / o Agenti di Commercio esperti. Esperienza minima di 3 anni come Venditore / Progettista di show room o di arredamento di interni, e conoscere i principali strumenti di progettazione.

ALTRE OFFERTE DI LAVORO

Addetto all’approvvigionamento scaffali con patente muletto – Brescia;

Addetto alla Logistica – Udine, Casalecchio (Bologna);

Addetto Libero Servizio – Udine, Brescia, Moncalieri (Torino), Collegno (Torino);

Addetto Supply Chain – Brescia, Rozzano (Milano), Solbiate Arno (Varese), Bari;

Allievo Capo Settore – Treviso, Bologna, Livorno, Marcon (Venezia), Marghera (Venezia), Udine, Verona, Vicenza, Brescia, Savignano sul Rubicone (Rimini), Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Palermo, Roma;

Allievo Store Performance Leader – Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Roma, Palermo;

Amministrativo Servizio Clienti Posa – Marcon (Venezia);

Allievo Capo Settore Commercio – Pavia, Torino, Moncalieri, Collegno, Solbiate Arno, Curno, Seriate, Piacenza, Assago, Baranzate, Busnago, Milano Caponago, Carugate, Corsico, Lissone, Nova Milanese, Pantigliate, Rozzano, Treviso, Bologna, Livorno, Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Palermo;

Architetti – Campania (Afragola, Giugliano, Torre Annunziata), Emilia Romagna (Piacenza, Casalecchio, Savignano sul Rubicone), Friuli Venezia Giulia, Lazio (Roma, Ciampino, Fiumicino), Liguria (Genova), Lombardia (Solbiate Arno, Pavia, Brescia, Seriate, Curno, Corsico, Assago, Baranzate, Busnago, Milano Caponago, Carugate, Lissone, Nova Milanese, Pantigliate, Rozzano), Marche (Ancona), Sicilia (Catania, Palermo), Toscana (San Giovanni Teatino), Piemonte (Torino, Collegno, Moncalieri), Puglia (Bari, Casamassima);

Artigiani – Campania (Afragola, Torre Annunziata, Giugliano), Emilia Romagna (Piacenza, Savignano sul Rubicone, Casalecchio), Friuli Venezia Giulia (Udine), Lazio (Ciampino, Fiumicino, Roma), Liguria (Genova), Lombardia (Solbiate Arno, Brescia, Curno, Seriate, Pavia, Assago, Baranzate, Busnago, Milano Caponago, Carugate, Corsico, Lissone, Nova Milanese, Pantigliate, Rozzano), Marche (Ancona), Piemonte (Collegno, Moncalieri, Torino), Puglia (Casamassima, Mesagne, Bari), Toscana (Campi Bisenzio, Livorno, San Giovanni Teatino), Sicilia (Palermo, Catania), Umbria (Perugia), Veneto (Marcon, Marghera, Treviso, Verona, Vicenza);

Capo Settore Commercio – Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Roma, Palermo, Brescia, Verona, Treviso, Bologna, Brescia, Marcon, Marghera, Udine, Treviso, Rimini Savignano sul Rubicone, Vicenza, Verona;

Capo Settore Supply Chain – Genova, Bologna, Casalecchio, Roma, Fiumicino (Roma), Ciampino (Roma), Palermo;

Consigliere di Vendita (Stagionale) – Campi Bisenzio, Catania, Verona;

Consulente di Interior Design – Brescia;

Estate Eccezionale Negozio – Fiumicino (Roma), Brescia;

Gestione Clienti Servizio Posa – Leroy Merlin Marcon (Venezia);

Legal Specialist – Firenze;

Manager di Negozio – Rozzano, Pantigliate, Busnago, Assago, Carugate, Nova Milanese, Lissone, Corsico, Baranzate, Milano;

Referente Tecnico di Cantiere – Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo);

Referente Tecnico Posa di Piazza – Lissone;

Responsabile di progetti edili e servizio posa in opera – Verona;

Store Leader – Udine, Treviso, Marcon, Marghera, Vicenza, Verona, Brescia, Rimini Savignano sul Rubicone

Store Performance Leader – Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Palermo, Livorno, Genova;

Tecnico di cantiere – Geometra – Udine;

Weekendista – Bologna, Marghera (Venezia), Brescia, Solbiate Arno (Varese), Marcon (Venezia), Treviso, Roma, Milano, Udine, Torino, Pavia, Pantigliate (Milano), Busnago (Milano), Lissone, Bologna, Nova Milanese, Udine, Carugate (Milano), Livorno, Vicenza, Fiumicino (Roma), Baranzate (Milano), Palermo, Corsico (Milano), Verona.

Per la sede di Rozzano (Milano)

Accounting Specialist;

Controllo di Gestione Junior;

Data Analyst;

E-Commerce Category Manager;

Enterprise Architect;

IT Product Manager;

Marketing Project Manager;

New Account Manager Marketplace;

Omnichannel Customer Service Manager;

Project Manager Officer Finance;

Software Engineering Leader;

Supply Chain Market Team Specialist;

Tax Specialist.

Stage

Stage Addetto Supply Chain – Bari;

Stage Area Logistica e Trasporti;

Stage Area Vendita – Mondo decorativo – Casamassima (Bari), Fiumicino (Roma), Ciampino (Roma), Pavia, Brescia, Giugliano (Napoli);

Stage Assistant Project Manager;

Stage Caricamento e Riordino Merci – Piacenza;

Stage Community Manager;

Stage Controllo di Gestione;

Stage Customer Order;

Stage Data Analyst;

Stage Demand Planner;

Stage E-commerce Category;

Stage IT Product Owner;

Stage Product Community Specialist;

Stage Servizio Posa – Roma;

Stage Supply Chain – Pavia, Bologna, Fiumicino (Roma);

Stage – Visual Merchandiser Negozio – Ciampino (Roma).

Formazione

I corsi sono articolati tra formazione in ingresso, un periodo di permanenza nei punti vendita del Gruppo per conoscere da vicino tutte le figure professionali impiegate, piani di formazione in negozio, per i collaboratori impiegati negli store, accompagnamento dei manager, per acquisire conoscenze specifiche affiancando il proprio responsabile, e attività formative sui prodotti, sulla relazione con i clienti e su aspetti specifici di ciascuna professione o del management.

Settori

Direzione Acquisti;

Controllo di Gestione;

Dizione Generale;

Marketing;

Risorse Umane;

Supply Chain;

Sviluppo Immobiliare;

Finanza;

Punti Vendita;

Information Technology – Digital Data Innovation;

Artigiani.

Selezione

Le selezioni prevedono la valutazione dei cv pervenuti. Gli step selettivi successivi possono essere giornate di Assessment, che vengono organizzate per alcune ricerche, ed in ogni caso prevedono successivi colloquio con gli addetti HR, con i futuri Responsabili, a seguito dei quali può essere formulata la proposta contrattuale.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Leroy Merlin visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Leroy Merlin Lavora con noi, e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form.