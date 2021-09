Offerte di lavoro Novartis, come candidarsi

Il noto gruppo farmaceutico, seleziona varie figure per assunzioni e tirocini. Di seguito tutte le informazioni e come candidarsi alle offerte di lavoro Novartis.

Il Gruppo Novartis

Novartis International AG è un’azienda multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico. Seconda multinazionale farmaceutica al mondo per fatturato dopo la Pfizer, ventesima nella classifica delle più grandi multinazionali al mondo. È quotata al New York Stock Exchange e allo Swiss Market Index.

Le attività di Novartis sono suddivise in tre divisioni operative: Pharmaceutical, Oncology e Sandoz (generici). Produce tra gli altri i farmaci clozapina (Clozaril), diclofenac (Voltaren), carbamazepina (Tegretol), valsartan (Diovan), imatinib mesilato (Gleevec / Glivec), ciclosporina (Neoral / Sandimmun), letrozolo (Femara), metilfenidato (Ritalin), terbinafina (Lamisil). Detiene il 33,3% delle azioni di La Roche.

La sede centrale italiana di Novartis è a Origgio, con sedi distaccate in Piemonte, Emilia-Romagna e Roma. I poli di produzione sono a Torre Annunziata (NA) e a Rovereto (TN).

Nel 2016 il fatturato della Novartis in Italia è stato di 1,6 miliardi di dollari, in linea con quello dell’anno precedente. I dipendenti in Italia (distribuiti tra la sede centrale di Origgio, gli uffici di Milano e Roma, gli stabilimenti di Torre Annunziata e Rovereto) sono 2.373.

Offerte di lavoro Novartis

Le nuove assunzioni riguardano la copertura di posti di lavoro in Lombardia, ma anche in altre aree del territorio nazionale. Si ricercano, per lo più, figure tecniche, scientifiche, gestionali e amministrative, manager, responsabili ed esperti, da inserire con orario di lavoro full time e in tirocinio.

Profili ricercati

SEDE DI COLLERETTO GIACOSA (Torino)

TRD Scientist, Early Theragnostic Development;

Qualified Person & Quality Assurance Manager;

Clinical Trial Supply Manager;

TRD Principal Scientist, Late Theragnostic Development;

TRD Scientist, Late Theragnostic Development;

TRD Principal Scientist, Early Theragnostic Development.

SEDE DI ORIGGIO (Varese)

Cell Therapy Medical Manager Nord-Est

CT Accounting & TCF Budget Spec. GDD TMO

Communication Manager.

ALTRE SEDI

Product Specialist Sandoz – Puglia;

MSL Breast Cancer – Lazio, Umbria e Marche;

Key Account Manager (Wholesaler) Sandoz – Campania, Lombardia;

ISF Oncologia – Campania, Basilicata.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Novartis gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo (Lavora con noi), e registrare il curriculum vitae nell’apposito form.