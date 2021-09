Opportunità di lavorare in smart working in 6 luoghi da non perdere

Lo smart working, è una forma di telelavoro da casa introdotta dalle aziende e dagli enti pubblici per fronteggiare il periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid 19.

Benefici

L’introduzione di forme innovative di lavoro può determinare benefici in termini di riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, di un aumento della produttività e della riduzione delle assenze per malattia.

Tra i benefici del lavoro agile, inoltre, c’è il poter realizzare un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, poiché ci si può organizzare in modo autonomo in merito a tempo e spazio per lo svolgimento del lavoro, con una conseguente diminuzione dello stress da lavoro.

È ovvio, però, che si devono considerare sempre i singoli casi, poiché i benefici (o gli svantaggi) derivanti dal lavorare da remoto dipendono anche dalle peculiarità caratteriali individuali: bisogna sempre individuare ciò che funziona meglio per ogni persona.

Rischi

Il lavoro a distanza e agile può introdurre dei rischi quali: una ridotta capacità di trasferimento delle informazioni tra la forza lavoro, l’isolamento sociale del lavoratore e la difficoltà di separazione tra vita personale ed attività lavorativa.

Smart working in trasferta

Ma con lo smart working adesso è possibile trasferirsi ovunque continuando a lavorare. Per esempio, si può decidere di andare a vivere al mare, oppure in qualsiasi altro luogo che desideriamo a patto che ci sia una buona connessione.

Secondo un sondaggio di Airbnb, due terzi dei lavoratori attualmente in smart working per un certo periodo desiderano lavorare in remoto lontani da casa.

Le località da scegliere

Molti italiani si sono trasferiti a lavorare in smart working in luoghi come Santa Fiora, comune della Maremma toscana in provincia di Grosseto. Sempre in Toscana anche Peccioli, in provincia di Pisa e bandiera arancione del Touring. In Sardegna il borgo Ollolai, nel Parco nazionale del Golfo di Orosei, sta diventando meta lavoratori di lavoratori in smart working. All’estero è molto ricercata l’Estonia che è uno dei paesi più digitalmente avanzati. Altri si stanno trasferendo nell’arcipelago di Madeira.

In ultimo si può considerare le isole Barbados. Insomma c’è un’ampia scelta di luoghi dove sarebbe possibile trasferirsi. Allora cosa aspetti a fare le valige?