PayPal, la grande società, specializzata nei servizi di pagamento ricerca personale

Sono ricercati candidati per vari livelli di carriera e giovani senza esperienza, per i quali sono previsti pure tirocini.

Attualmente si ricercano di laureati da impiegare presso la propria sede di Milano. I profili attualmente ricercati sono:

SOLUTIONS ENGINEERING

Offerta riservata a laureati in Informatica, Ingegneria o con esperienza pratica equivalente con un’approfondita conoscenza dei linguaggi di programmazione e delle app per dispositivi mobile. È preferibile un’esperienza nel settore dei pagamenti online.

INTEGRATION ENGINEER

Offerta riservata a laureati in Informatica con esperienza preferibilmente nel settore e-commerce e precedente esperienza nel settore dei pagamenti online.

TECHNICAL ACCOUNT MANAGER

Offerta riservata a chi possiede grande conoscenza dei prodotti e dei servizi PayPal, che sia un bravo comunicatore e sia in grado di adattare efficacemente il linguaggio al pubblico di destinazione (CFO, CEO, Developer, ecc.). Che sappia inoltre interagire con i partner strategici per conoscere la loro attività e fornire adeguato supporto, abbinando i prodotti e i servizi PayPal alle loro opportunità di business.

ASSUNZIONI ALL’ESTERO

Opportunità di lavoro anche all’estero presso. Al momento, sono più di 2.600 le posizioni di a disponibili nel mondo. Si cerca personale per gli Stati Uniti, Cina, India, Irlanda, Regno Unito e Singapore, Canada, Germania, Giappone, Lussemburgo, Australia, Hong Kong e Israele.

Tra le sedi di lavoro: Chicago, New York, San Francisco, Dublino, Londra, Tokyo, Shangai etc. coloro che saranno scelti potranno lavorare nei settori: Software Development, Data Science, Technical Product Management, Risk Operations, Solutions Engineering,Integration Engineering, Customer Success Management, Enterprise Sales, Risk Analytics, Data Engineering, Sales Operations.

Diversi i profili da ricoprire: team leader, ingegneri, informatici, esperti web, commerciali, analisti, consulenti, sviluppatori, risk manager, tecnici e altri.

FORMAZIONE E SVILUPPO

PayPal punta molto alla crescita e allo sviluppo dei propri dipendenti, infatti in diverse sedi del Gruppo sono disponibili, corsi e opportunità di training interni all’azienda, e programmi per sviluppare la leadership come l’Emerging Leadership Program e il Technology Leadership Program, un programma a rotazione di 2 anni offerto a tecnologi.