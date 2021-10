Primo giorno di lavoro: consigli per essere impeccabili

E’ arrivato il primo giorno di lavoro. Se è la prima esperienza sicuramente non manca l’ansia e l’emozione. Ma tranquilli in questo articolo vi daremo alcuni consigli per rendere perfetta la vostra prima giornata di lavoro. L’ambiente è nuovo, ti sarà mostrata la postazione e i colleghi ti accoglieranno con strette di mano e presentazioni.

Ecco un elenco di cose utili da fare il primo giorno di lavoro

Essere puntuali

La puntualità è sempre apprezzata. Anzi anticiparsi non guasta e mostra voglia di fare. L’ideale, è presentarsi sul posto un quarto d’ora prima.

Abbigliamento adatto

I vestiti sono un elemento importante in una prima valutazione. Lo stile classico è sempre apprezzato. In seguito, avrai la possibilità di osservare i colleghi e i capi nella quotidianità aziendale e di capire meglio il loro stile, magari anche a seconda delle varie occasioni.

Osserva l’ambiente

E’ importante guardarsi intorno e capire le funzioni dei colleghi per entrare a tua volta nel sistema aziendale. Fai domande e individua il tuo riferimento principale.

Mostrarsi sorridente

Un carattere gioioso e sorridente è sempre ben accettato. Allevia le tensioni e aiuta a simpatizzare con i colleghi.

Vediamo a seguire invece cosa evitare

Fare paragoni

Evitare di paragonare il lavoro precedente a quello nuovo. Il primo giorno di lavoro non è il momento giusto per fare proposte di cambiamenti, ma è l’occasione perfetta per comprendere e conoscere, senza fare paragoni. In seguito sarà possibile proporre cambiamenti.

Chiedere informazioni sui superiori

Chiedere informazioni ai tuoi nuovi colleghi sul tuo nuovo datore di lavoro è qualcosa che devi assolutamente evitare.

Evitare di fare telefonate personali e chattare con il telefono

Evita assolutamente di chattare con WhatsApp e non collegarti sui social. Quindi, consigliamo di disattivare la suoneria del cellulare almeno fino alle 18.